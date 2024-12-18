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Yeşim Grup, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin İş Birliği Toplantısı Düzenledi

Yeşim Grup, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin İş Birliği Toplantısı Düzenledi
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Yeşim Grup'un öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iş birliği imkanlarını ele aldı. Katılımcılar, sosyal sorumluluk projelerinin güçlendirilmesi ve doğru hedeflerle ortaklıkların kurulması gerektiğini vurguladı.

Yeşim Grup'un öncülüğünde düzenlenen 'Şirketlerin Küresel Hedefler Yolculuğu: Doğru Hedef, Doğru Partner' başlıklı toplantısında, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri sürdürülebilir kalkınma hedefleri için bir araya geldi.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Yeşim Grup, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren toplantılar serisine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıldan bu yana Yeşim Grup'un koordinatörlüğünde düzenlenen 'STK'lar ve Özel Sektör Temsilcileri İş Birliği Platformunu Nasıl Geliştirebilir?' ve 'Sosyal Sorumluluk: İmaj mı? Dünyayı Değiştirme İdeali mi?' başlıklı toplantılarının üçüncüsü, SEGER'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Şirketlerin Küresel Hedefler Yolculuğu: Doğru Hedef, Doğru Partner' başlıklı çalıştayda, kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlaştırılması ele alındı.

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sosyal sorumluluk alanında daha güçlü projeler ortaya koymayı ve bu projeleri sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada, sürdürülebilirlik yolculuğundaki adımlarımızı paylaşırken özel sektör ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinin toplum için oluşturacağı etkileri bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve doğru ortaklıkların kurulması sayesinde, birlikte hareket etmenin topluma daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeşim Grup olarak bu çalıştayları düzenli hale getirerek her geçen yıl iş birliklerimizi güçlendirmeyi ve sürdürülebilirlik bilincini artırarak daha büyük etkiler oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

SEGER Genel Müdürü Mine Tuna ve Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eren Jale Yörükoğlu da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik projelerini katılımcılarla paylaştı. Doğru hedef belirlemenin ve doğru ortaklıklar kurmanın, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının topluma katkısını artırmadaki rolünün münazara edildiği çalıştayda, katılımcılar, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında yürütülen projelerini paylaşarak bu alandaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda düzenlediği çalıştaylarla özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü kurmayı amaçlayan Yeşim Grup, sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda attığı adımlarla iş dünyasında farkındalık oluşturmayı ve sektör temsilcilerinin iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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