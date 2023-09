Yeşilyurt Belediyesi, Yol Çalışmalarıyla Ulaşımı Rahatlatıyor

Yeşilyurt'un birçok noktasında sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve parke çalışmaları yapan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde planlamaya alınan yatırımları teker teker yerine getirip, merkez ve kırsal bölgelere ulaşımı rahatlatıyor.

Gedik Mahallesinde gerçekleşen yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşehrilerimize kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için ilk günkü azim ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz yaşanan deprem felaketi ve hava şartlarından dolayı yıpranan yollarımızı kaliteli hale getirip, ulaşım ağının konfor seviyesini artırmaktır" dedi.

Yeşilyurt'un hayat standartını yükseltmek için gerçekleşen saha çalışmalarını sürekli takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Mahallesine giderek burada gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, teknik ekiplerinden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden her zaman memnun olduklarını söyleyen Gedik Mahalle Muhtarı Selahattin Demirtaş, " Depremden dolayı çok sıkıntılı günlerden geçtik ancak Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleriyle mahallemizdeki sorunlar teker teker çözülüyor. Asfaltlama, kaldırım yenileme ve taş duvar yapımı gibi alanlarda çok güzel hizmetler alıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, biz onlardan razıyız, ellerine ve emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin ilçenin dört bir tarafına kaliteli hizmetler ulaştırmaya devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, hedeflerinin ilçedeki tüm yolları sorunsuz, akıcı ve güvenli hale getirmek olduğunu söyledi.

Planlamaya aldıkları tüm yatırımları büyük bir titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, Yeşilyurt'un ulaşım ağını yenileyerek, vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Yeşilyurt'un merkez ve kırsal yaşam alanlarındaki yollarda yoğun bir çalışmanın olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, "Vatandaşlarımıza yüksek standartta yol kalitesine sahip ulaşım ağı sunabilmek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Yollarımızın kalitesini artırıp şehrimizin imar, inşa ve ihya sürecine güçlü bir katkı sunmaktayız. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde ilçemizdeki yolların bakım, onarım, sıcak asfalt ve sathi kaplama ihtiyaçlarını giderip hemşehrilerimizin güvenli yollarda yolculuk etmeleri için saha çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Asfalt çalışmalarını belli bir planlama ve program dahilinde yaparak ulaşım ağımızda yüksek bir kaliteli hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alınıyor. Bununla beraber su, elektrik, doğalgaz, internet gibi çalışmalar nedeniyle asfalt bütünlüğü bozulan sokaklarda da yama ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın ulaşım konforunu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Merkez ve kırsal bölgelerimizi bir bütün halinde görüp tüm yaşam alanlarımızda bu çalışmaları yaparak herkesin ve her kesimin belediyesi olduğumuzu ön plana çıkartıyoruz. Sert bir zemine sahip olmasının yanı sıra az katlı binaların çok olmasından dolayı depremden az bir seviyede etkilenen Gedik mahallemizde depremden sonra nüfus artışı yaşandı. Bu bölgede tespit edilen eksiklikleri ve talep edilen hizmetleri yerine getirmek için gece gündüz demeden yoğun bir tempoyla çalışan ekiplerimiz, yollarımızın bakım ve onarımlarını yapıyor, alt yapısı tamamlanan yolları sıcak asfalt ile daha nitelikli bir seviyeye çıkartıyor. Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın terlerini döken personellerimizi yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum. Hayat standartı ve yaşam kalitesi yüksek bir Yeşilyurt için durmadan dinlemeden, ilk günkü azim ve heyecanla hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA