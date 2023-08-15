Yeşilyurt Belediyesi, yerli arpa tohumu desteği verecek

Yeşilyurt Belediyesi, kendi imkanlarıyla yerli arpa tohumunu çoğaltarak çiftçilere tohum desteği verecek. Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yerli ve milli tohuma yönelik bir çalışma başlattıklarını ve elde ettikleri tohumları çiftçilere ücretsiz dağıtacaklarını belirtti.

Yeşilyurt Belediyesi, kendi imkanlarıyla yerli arpa tohumunu çoğaltarak çiftçilere tohum desteği verecek.

Yeşilyurt Belediyesince 80 dönüm alana ekilen seymen cinsi yerli arpanın hasadı yapıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, belediye olarak çiftçinin ve üreticinin yanında yer almak için projeler geliştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, "Bu amaçla yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları doğrultusunda yerli ve milli tohuma yönelik bir çalışma başlattık. Kardeş belediyemiz olan İstanbul Silivri Belediyesi ile diyaloğa geçerek bize 400 kilograma kadar seymen cinsi yerli arpa tohumu yollamasını istedik. Sağ olsun Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz da bu isteğimizi yerine getirerek bize tohumları yolladı, Buradan kıymetli başkanımıza şahsım, ve Yeşilyurtlu çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Geçen yıl küçük bir alana ektikleri tohumları çoğalttıklarını aktaran Yılmaz, "Bu sene de 80 dönümlük bir alana ekerek bereketli bir hasatla tohum miktarımızı 25 tona kadar çıkarmayı başardık. Şimdi önümüzdeki ekim sezonunda elde etmiş olduğumuz tohumları 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.