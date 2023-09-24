Yeşilhisar'dan İtalya ve Almanya'ya domates ihracatı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çiftçilikle uğraşan 3 arkadaş, yaklaşık 1000 dönüm araziye ektikleri domatesin kurutulmuşundan 500 tonu İtalya ve Almanya'ya ihraç etmeyi hedefliyor.

Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar'da yaşayan Ömer Ergül ile arkadaşları Mustafa Karagöz ve Hilmi Çakıcı, yaptıkları araştırma sonucu 5 yıl önce domates ekmeye başladı.

Üretimden memnun kaldıkları için bu yıl yaklaşık 1000 dönüm araziye domates eken üç arkadaş, Erciyes eteklerindeki verimli topraklar ve iklim yapısı gibi etkenlerden dolayı iyi verim aldı.

Hasat etmeye başladıkları domatesleri kurutan Ergül ve ortakları, eleme ve çeşitli aşamalardan geçirdikleri ürünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Ömer Ergül AA muhabirine, ay çekirdeği ve yonca gibi farklı ürünler ektiklerini ancak alternatif ürün denemek istediklerini söyledi.

Yeşilhisar bölgesinde yetişen domatesin kaliteli olduğunu belirten Ergül, "Bu sene 930 dönüme domates ektik. Domatesimizin hasadını yapıyoruz. Ondan sonraki süreçte kalan domatesleri salçalık olarak da değerlendiriyoruz. Domatesleri kurutma kararı aldık. 110 dönüm arazide domateslerimizi kurutuyoruz." diye konuştu.

"İtalya ve Almanya'ya ihracatını yapıyoruz"

Tarlalarında yaklaşık 200 işçi çalıştırdıklarını anlatan Ergül, şunları kaydetti:

"Verimden çok memnunuz. Gerçekten ekilmesi gereken bir ürün diye düşünüyoruz. Hasadın sonuna gelmedik ama yine de memnunuz. Hem kükürtlü hem tuzlu domates kurusu yapıyoruz. İtalya ve Almanya'ya ihracatını yapıyoruz. Domates kurusunun kilogramını kalitesine göre 65 liradan 85 liraya kadar satıyoruz. Bu seneki hedefimiz 450-500 ton domates kurusu elde etmek. Şu ana kadar o tonajı yarıladık. Önümüzdeki 15-20 gün hava şartları güzel gözüküyor. Eğer hava şartları da böyle giderse bir aksilik olmazsa Yeşilhisar'dan 500 ton domates kurusu ihracatı yapmış olacağız."

Ergül, Yeşilhisar'da yetişen domatesin kaliteli ve lezzetli olduğunu sözlerine ekledi.