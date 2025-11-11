Yeşil Yatırım Holding'den Meta Mobilite Enerji'ye 10 Milyon Dolar Yatırım

Yeşil Yatırım Holding AŞ, Meta Mobilite Enerji AŞ'ye 10 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeşil Yatırım Holding, enerji sektöründeki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım attı.

Bu kapsamda şirket, 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin yüzde 92 oranında bağlı ortaklığı Meta Mobilite Enerji AŞ'ye 10 milyon dolar tutarında yatırım yapacak.

Gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonucunda, TOGG iştiraki Trugo'nun elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve işletimini üstlenen Meta Mobilite'nin yüzde 16,67'lik hissesi Yeşil Yatırım Holding'in portföyüne dahil olacak.

Bugün imzalanan "Pay Alım Satım ve Sermaye İştirak Sözleşmesi" ile taraflar yatırım sürecini resmen başlattı. Şirketin gerekli yasal prosedürleri kısa süre içinde tamamlayacağı kaydedildi.

Yatırım kapsamında Meta Mobilite'nin elektrikli araç şarj ağı genişletilecek, ayrıca yenilenebilir enerji üretim projelerine kaynak sağlanacak.

Yeşil Yatırım Holding, söz konusu adımın enerji alanındaki stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir gelir artışını destekleyeceğini bildirdi.