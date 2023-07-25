Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Türkiye'de İnsanlar Borçlanarak Temel İhtiyaçlarını Karşılıyor

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'de insanların asgari ücretle çalışarak temel ihtiyaçlarını borçlanarak karşılamak zorunda kaldığını belirtti. Beştaş, vergi artışlarının mal ve hizmet fiyatlarına hızla yansıdığını ve hayatın her alanında zamların olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin bir buhran dönemi yaşadığını ve geçim derdi sıralamasında OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını savundu.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Toplumun yüzde 50'sinden fazlasının asgari ücretle çalıştığı Türkiye'de insanlar en temel ihtiyaçlarını borçlanarak karşılamak durumunda kalıyor." dedi.

Genel Kurulda, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi üzerindeki müzakerelerde Yeşil Sol Parti Grubu adına konuşan Beştaş, iktidarın, savaş politikaları sebebiyle halkın kursağından, cebinden, buzdolabından para kısmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Vergilerde yapılan artışın hızla mal ve hizmet fiyatlarına yansıdığını, gıdadan giyime, barınmadan ulaşıma kadar her şeyin zamlandığını belirten Beştaş, "Akaryakıt fiyatlarına defalarca zam yapıldı. Özellikle akaryakıttan alınan ÖTV'ye yönelik artış sonrası benzinde tek kalemde 5 lira artış oldu. Akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle uçak fiyatları, otobüs fiyatları artıyor, çiftçi tarım yapamıyor, hayvancılık yapamıyor. Hayatın her alanı A'dan Z'ye zamlanıyor." dedi.

Beştaş, değer-fiyat bariyerinin kırıldığını ve sonuç olarak fiyat istikrarının yok olduğunu ileri sürerek Türkiye'nin bir buhran dönemi yaşadığını savundu.

İktidarın, enflasyonu küresel bir sorun gibi yansıttığını ancak bunun inandırıcı olmadığını öne süren Beştaş, Türkiye'nin geçim derdi sıralamasında OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını iddia etti.

Son yıllarda işsizliğin arttığını, emeğin değersizleştiğini, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığını savunan Beştaş, şunları kaydetti:

"Artık tencereler kaynamıyor, sepetler boş kalıyor. Şu sıralar insani koşullarda barınma sorunu da çıktı. Normal bir evde yaşamak artık bir lüks haline geldi. Emekçilere verilen zamlar, kaşıkla verilip kepçeyle geri alınıyor. Toplumun yüzde 50'sinden fazlasının asgari ücretle çalıştığı Türkiye'de insanlar en temel ihtiyaçlarını borçlanarak karşılamak durumunda kalıyor. Türkiye yurttaşları mutsuz diyeceğim de mutluluk bir lüks olarak kalıyor. Sadece mutsuzluk değil açlıkla boğuşuyor, yarınını göremiyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Evet akaryakıtta zam yaptık ama hala Avrupa'nın en ucuz akaryakıtı bizde." dediğini anımsatan Beştaş, Şimşek'in bu söylemi karşısında sadece "Pes" diyebildiğini söyledi.

"İktidar pişkinlikte zirve yapmış durumda." diyen Beştaş, şöyle devam etti:

"Benzini, yapılan zamlarla bir gecede 28 liradan 34 liraya çıkaran iktidar, sonra da çıkıp 'Akaryakıt Avrupa'nın en ucuzu.' diyor. İktidar halkın ekonomiyi bilmediğini sanıyor ya da alay ediyor. Bence alay ediyor. Her şey ortada. Kimseyi kandıramayacaksınız. Avrupa'da ortalama ücretle yaklaşık ayda 40 depo benzin alınabilirken Türkiye'de ortalama ücretle sadece 5 depo alınabiliyor. Bu kıyası sizler de yapabiliyorsunuz. Pandoranın kutusu açıldı ve bunu gizleyemiyorsunuz. Bu kutunun içinde yoksulluk ve sefalet var. Hayat pahalılığı tavan yapmış, yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayanmışken sermaye sınıfı karlarına kar eklemeye devam ediyor. Bu zamlara alışmayacağız, bunun karşısında susmayacağız."