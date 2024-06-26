Yeşil OSB Sertifikası Alan Organize Sanayi Bölgeleri Proje Avantajı Kazanacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yaptıkları çalışmayla ön koşulları sağlayan organize sanayi bölgelerine ( Osb ) "Yeşil OSB Sertifikası" verdiklerini belirterek, "Sertifika alan organize sanayi bölgelerimizin hayata geçireceği projeler hem bakanlık kredilerinde daha avantajlı hale gelecek, hem de OSB'lerin karbon salınımları düşeceği için ulusal ve uluslararası yatırımlarda yeni bir cazibe merkezi haline gelmiş olacaklar." dedi.

OSBÜK'ün 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki OSB sayısının, 361'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 42'si Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere 403'e ulaştığını belirterek, "OSB'lerimizdeki fabrikalarımızın sayısı 67 binin üzerine çıktı. Sadece son 5 yılda organize sanayi bölgelerimizde 700 bin kişiye daha istihdam sağladık. Böylece toplam istihdamımız 2 milyon 600 bini aştı. OSB'ler Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek, Türk sanayisinin lokomotifi haline geldi. Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu'ndan 600'ü organize sanayi bölgelerimizde üretimi tercih etti. OSB'ler üretti, Türkiye büyüdü." diye konuştu.

OSB'lerin sorun ve taleplerini ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaştıklarını bildiren Kütükcü, kısa süre içerisinde OSB Uygulama Yönetmeliği'nin yayımlanmasını beklediklerini söyledi.

Kütükcü, geçen yıl OSBÜK Akademi'nin muhasebe uygulamaları, finans, çevre, enerji, dış ticaret, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi pek çok konuda 20 eğitim faaliyeti gerçekleştirdiğini ve düzenledikleri eğitimlere 1000'den fazla OSB çalışanının katıldığını anlattı.

Yaptıkları çalışmalarla OSB'leri yeşil dönüşümde Türk sanayisinin lokomotifi olmaya hazırladıklarını aktaran Kütükcü, TSE ile birlikte yürüttükleri çalışmada ön koşulları sağlayan OSB'lerin," Yeşil OSB Sertifikası" aldığını belirtti.

Gelecek dönemde 81 ildeki tüm OSB'lerin Yeşil OSB Sertifikası alarak Türk sanayisinin yeşil dönüşümüne öncülük etme vizyonunu genişleteceğine inandığını aktaran Kütükcü, "Yeşil OSB Sertifikası alan organize sanayi bölgelerimizin hayata geçireceği projeler hem bakanlık kredilerinde daha avantajlı hale gelecek, hem de OSB'lerin karbon salınımları düşeceği için ulusal ve uluslararası yatırımlarda yeni bir cazibe merkezi haline gelmiş olacaklar. Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi ile de yol haritamızı oluşturuyor, OSB'lerimize kılavuzluk etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'ın göreve geldiği Haziran 2023'ten bu yana 12 milyon 790 bin metrekare büyüklüğünde 10 yeni OSB'nin kuruluşuna imza attığına dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Türkiye üretimle kalkınan bir ülke olacaksa, bunun yolu OSB'leri güçlendirmekten ve ülkemize yeni planlı sanayi alanları, yeni OSB'ler kazandırmaktan geçer. Türkiye'nin en öncelikli gündem maddesi, ülkeye yeni sanayi alanları kazandırmak olmalı. Sadece sanayicilerimiz değil, toplumun tüm kesimleri bu önceliği ortak kalkınma hedefi olarak görmeli ve bu doğrultuda atılan tüm adımları desteklemelidir."

OSB'ler sertifikalarını aldı

Toplantıda OSBÜK'e "ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" verilirken, Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 9 OSB'ye sertifikaları takdim edildi.

Bu bölgeler, Ankara Sanayi Odası 2. OSB, Konya OSB, Makine İhtisas OSB, Kocaeli Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Düzce 2. OSB, Başkent OSB ve Nilüfer OSB olarak sıralandı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi de "TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" alan ilk OSB oldu.