Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği, Hydrogen Europe üyesi oldu

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER), Avrupa ve dünyada yürütülen hidrojen ekosisteminin bir parçası olarak Avrupa hidrojen pazarının lider pazar kuruluşu olan Hydrogen Europe üyesi oldu. Dernek, enerji sektörünün sıfır karbon hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yeşil hidrojen alanında faaliyet gösteren Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Avrupa ve dünyada yürütülen hidrojen ekosisteminin bir parçası olarak Avrupa hidrojen pazarının lider pazar kuruluşu olan "Hydrogen Europe" üyesi oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, H2DER faaliyetleri ile enerji sektörünün sıfır karbon hedefinde, yeşil hidrojen üretimine ve fosil yakıtlar ile ikamesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen H2DER Başkanı Yusuf Günay, yeşil hidrojeni, enerjideki dönüşümün ana hedefi olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil Hidrojen temiz enerji dünyasının en güçlü oyuncusu olacak. Ülke ekonomisine katkısı için potansiyelimizi de bir an önce hareketlendirmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği, bu konuya yüksek hassasiyetle öncelik veriyor. Dernek olarak üyeliğimiz, büyük bir temiz enerji ağına girdiğimiz anlamını taşıyor. Türkiye, AB için en güçlü yeşil hidrojen tedarikçisi olabilir. Bu konuda yasal zemin için de çalışmalar hızlandırılmış durumda. Hydrogen Europe, bize büyük bir bilgi desteği sunuyor. Aynı zamanda, uluslararası iş birlikleri ve fırsatlar da sağlayacaktır. Üyelerimizden başlayarak ülkemiz geleceğine de katkısı olacak bu gelişmenin, hayırlı olmasını diliyorum."