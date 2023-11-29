Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kurulan güneş enerjisi santrali ile Devrekani Belediyesi, elektik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden sağlayacak. Proje ile ilçenin elektrik ihtiyacının da büyük bir kısmının yenilenebilir enerji ile giderilmesi hedefleniyor.

'Yeşil enerji'ye yönelen belediye, elektrik ihtiyacının tamamını GES'ten karşılayacak

Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç: "Belediyemizin elektrik ihtiyacının tamamı, ilçemizin de büyük bir kısmına kurduğumuz güneş enerjisinden sağlayacağız"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kurulan güneş enerjisi santrali ile Devrekani Belediyesi, elektik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden sağlayacak. Proje ile ilçenin elektrik ihtiyacının da büyük bir kısmının yenilenebilir enerji ile giderilmesi hedefleniyor.

Devrekani Belediyesi'nin hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali projesi tamamlandı. Proje çerçevesinde "Tekke Kayası" mevkiindeki alana kurulan güneş enerjisi santrallerinde çalışmalar tamamlandı. Kontrollerin ve deneme çalışmalarının yapıldığı güneş enerjisi santralinden gelecek günlerde elektrik üretilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde üretilecek elektrik enerjisiyle Devrekani Belediyesi'nin içme suyu isale hattının da dahil olduğu tüm elektrik ihtiyacı ile ilçenin büyük bir bölümünün elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

6 milyon 770 bin liraya mal olan 'güneş enerji santrali' projesiyle aylık 200 bin liralık elektrik giderini de karşılamış olacak. GES projesinin ilerleyen süreçlerde geliştirilerek ilçenin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmının sağlanması hedefleniyor.

"Belediyemizin elektrik ihtiyacının tamamı, ilçemizin de büyük bir kısmını kurduğumuz güneş enerjisinden sağlayacağız"

Proje ile ilgili bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "31 Mart 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşlarımızın karşısına partimizin 2023 yılı vizyonundan esinlenerek 23 tane projeyle çıktık. İlçemiz özelinde bizlerin gerekli gördüğü, hatta ülkemiz içinde önemli projelerden bir tanesi yenilenebilir enerji kaynakları çerçevesinde güneş enerji santraliydi. 240 kilowatt gücünde bir güneş enerjisi santralimiz olacak. Devrekani Belediyemizin sarfiyatı olan enerjinin tamamını güneş enerjisinden elde edip, buradaki belediyemizin masraflarını asgariye indirme peşindeyiz. Bu projemizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde elektriği vererek belediyemize ciddi manada bir gelir kaynağı olacaktır. İleriki aylarda yerinde herhangi bir problem bulunmuyor. Eğer finans ile alakalı problemi çözdüğümüz zaman, belediyemizin maddi gücünü ayarlayabildiğimiz taktirde ileriki günlerde Devrekani Belediyesi olarak güneş enerjisi santralini büyütmeyi planlıyoruz" dedi.

"İçme suyu için harcadığımız enerjide buna dahildir"

Devrekani'nin, Kastamonu'nun 5 bin nüfuslu bir ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Altıkulaç, "Güneş enerjisi santralinde elde ettiğimiz enerji ile güncel olarak aylık 200 bin lira civarında güneş enerjisinden elektrik üretip dağıtım şirketine satarak Devrekani Belediyemize ek finans ya da ek bir kaynak sağlamanın peşindeyiz. Şu anki enerji santralini bizler ileriki günlerde daha da büyüteceğiz. Buradan elde edilen enerjiyi üst seviyelere çıkartıp gelirimizi de üst seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Bu sayede belediyemizin bütçesine katkı sağlamanın peşindeyiz. Devrekani'de sarf edilen enerjinin büyük bir kısmı ve belediyemizin ihtiyacı olan enerjinin tamamı bu kurduğumuz güneş enerjisi santralinden karşılanacak. Özellikle belediyemizin harcamış olduğu elektrik enerjisinin tamamı neredeyse buradan karşılanacaktır. İçme suyu için harcadığımız enerjide buna dahildir" diye konuştu.