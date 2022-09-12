Siirt haberleri! 'Siirt'te ülke ekonomisine 5 milyar liranın üstünde gelir sağlayan fıstık hasadına başlandı

Siirt haberlerine göre 'Siirt'te ülke ekonomisine 5 milyar liranın üstünde gelir sağlayan fıstık hasadına başlandı 'Yeşil altın' da yılın ilk hasadına başlandı, ürün az fiyat artışı bekleniyorSİİRT Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 5 milyar liranın üstünde gelir sağlayan...

' Siirt'te ülke ekonomisine 5 milyar liranın üstünde gelir sağlayan fıstık hasadına başlandı

'Yeşil altın' da yılın ilk hasadına başlandı, ürün az fiyat artışı bekleniyor

SİİRT Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 5 milyar liranın üstünde gelir sağlayan 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın ilk hasadına başlandı. Ürün az olduğu için fiyatların artması bekleniyor.

Kent merkeze 3 kilometre uzaklıkta bulunan bağlarda yetişen fıstık hasadına başlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemleri akşam saatlerine kadar sürüyor. Çuvallara doldurulan fıstıklar daha sonra işlenmek üzere tesislere bırakılıyor.

Fıstık üreticisi olan Bekir Akbey, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltede azalma olduğunu belirten Akbey, "Fıstık hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu sene diğer 3 yıla oranla fıstık rekoltesi çok düşük. Buna rağmen ülke ekonomisi için büyük katkısı var Siirt fıstığının. Fıstığın bu yıl ki rekoltesi düşük olmasından dolayı fiyatların biraz daha artmasını tetikleyecektir. Piyasada satılan yaş fıstık 90 ile 100 TL arasında değişmektedir. Onun haricinden bu sene fıstığın piyasası tam oturmuş değildir. Kuruyemişçilerde şu anda kavrulmuş taze fıstık yaklaşık 180 ile 200 TL arasında değişmektedir" dedi.

Jandarma fıstık hırsızlığına karşı nöbette

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, hasadın başlamasıyla fıstık bahçelerinde önlemlerini artırdığını dile getiren Akbey, "Bir iki münferit olaydan başka bu sene jandarma teşkilatımızın dronlarla yapmış olduğu takipler sonucu hırsızlık yaşanmadı. Jandarma teşkilatına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Siirt fıstığında hasat sezonunu başladığını söyleyen çiftçi Muhammet Akbey, tüm fıstık üreticilerine hayırlı bir yıl olmasını diledi. Akbey, "Bu senenin fıstık hasadına başladık. Fıstık toplamaya başladık. Bu senenin fıstık oranı daha düşük geçen seneye göre. Geçen sene yaş fıstığın kilosu 50 TL iken bu sene 100 TL. Kavrulmuş ise bu sene kilosunu 250 TL olmasını beklemekteyiz bunun sebebi fıstığı olmaması ve fıstık oranı geçen yıla göre daha az. Herkese bereketli bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

Bu sene ürün az olduğu için fiyatların da artacağını dile getiren fıstık üreticisi Nihat Kuyumcu, hasatta bu yıl umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Kuyumcu, "Fıstıkların az olması bu sene fıstık fiyatlarını mutlaka etkileyecek ve fiyatları yukarı çekecektir. Fakat bu sene maalesef geçen yıllara nazaran verim biraz daha az inşallah ağaçlarda bir kuruluk olayı olmaz. Fıstıkların değeri bu sene geçen yıllara nazaran biraz daha pahalı olacak çünkü üretim azdır" diye konuştu.