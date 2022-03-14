Yerli ve milli savunma sanayi, SAHA EXPO'da gücünü sergilemeye hazırlanıyor

Yerli ve milli savunma sanayi son teknolojilerini ve ürünlerini sergileyeceği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gücünü göstermeye hazırlanıyor.

SAHA EXPO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen fuar, Türk firmaları bir kez daha uluslararası arenada görücüye çıkaracak.

Sektörün, en büyük buluşması olan ve önemli iş birlikleri için etkin bir platform oluşturan SAHA EXPO, 50'nin üzerinde ülkeden 250 yabancı şirketle birlikte 1.000'e yakın firmayı ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 30 bin profesyonel ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen fuar, 25-28 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde fiziki olarak gerçekleştirilecek. 1 Kasım-15 Şubat 2023 tarihlerinde ise sanal olarak düzenlenecek.

Geçen yıl içeriği paylaşılabilen 4 sözleşmeyle 123,5 milyon dolar değerinde projeye imza atılan, 27 ayrı sözleşme, anlaşma ve protokolün imzalandığı fuarda, bu sene iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

Stratejik öneme sahip pek çok ürün ilk kez tanıtılacak

Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen fuar, yeni dünya düzeninin en güçlülerinin buluşacağı bir platform olacak.

Dev savunma sanayi firmalarından KOBİ'lere, üniversitelerden tedarikçilere ve Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay endüstrisinin içinde yer alan tüm paydaşların bir araya geleceği SAHA EXPO, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacak, savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisinde stratejik öneme sahip pek çok ürün ilk kez tanıtılacak.

Fuara, Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan profesyonel ziyaretçiler ve alım heyetleri katılacak.

Sanal fuara 7/24 erişim sağlanacak

SAHA EXPO katılımcıları, fiziki fuardan hemen sonra başlayacak üç boyutlu SAHA EXPO Sanal Fuarı'na da katılma hakkı elde edecek.

Dünyanın her bölgesinden sektör profesyonellerinin 7 gün 24 saat ziyaret edebileceği sanal fuarda, katılımcı firmaların 3D ürünlerini gerçeğe en yakın şekilde inceleyebilecek, broşürlerini okuyup indirebilecek, firmaların ve ürünlerin videolarını izleyebilecek, kartvizitlerini bırakabilecek, çevrimiçi yazışabilecek ve firma iletişim bilgilerine erişebilecek.

Fuarda, video konferans üzerinden görüşme talepleri katılımcılar tarafından onaylanan firma temsilcileri, görüşmelerini gerçekleştirebilecek. Katılımcılar fuara davet edilen yabancı delegasyon ve alım heyetlerine görüşme talebi gönderebilecek.