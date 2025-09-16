Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Hasadı Kocaeli'nde Gerçekleşti

TOHUMU Trakya tarlalarında üretildikten sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde ekilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği, Kocaeli'nde düzenlenen etkinlikle hasat edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) iş birliğiyle geliştirilen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin de katkılarının olduğu Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu için 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlandı. Çalışmaların ardından 2021'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de toprakla buluşturulup, önce Trakya genelinde ardında Türkiye'nin çeşitli kentlerinde tarlalara ekimi yapıldı. Kocaeli'de Trakya Kalkınma Ajansı, Kocaeli Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle 'Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Hasadı Programı' gerçekleştirildi. Kocaeli Derince Karagöllü Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Tohum A.Ş. Başkanı Birol Tarar, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ile davetliler katıldı.

'ÇOK CİDDİ ÜRETİCİ ÜLKE KONUMUNDAYIZ'

Etkinlikte konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Yerli ve milli tohumlarla, teknolojinin kullanılmasıyla, kaynakların, desteklerin üreticilerimize, çiftçilerimize açılmasıyla dünyada da, Avrupa'da da çok ciddi üretici ülke konumundayız. Birçok konuda, birçok alanda, birçok üründe hem miktar olarak hem de çeşit olarak bugün özellikle Avrupa'nın lider ülkelerinden birisiyiz. Birçok ürünü ihraç ediyoruz hem miktar olarak hem çeşit olarak. Gerçekten ülkemiz yapılan üretimlerle çok farklı bir konumda. Bu da tabii yapılan desteklerle, tarıma verilen önemle beraber üreticilerimizin cefakar çalışmalarıyla da doğru orantılı" dedi.

'BU SENE 150 TON ÜRETTİK'

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yerli ve milli ayçiçeği tohumunun 20 ilde ekildiğini belirterek, "Bugün, burada yaklaşık Türkiye'nin 20 ilinde, Kocaeli'nde bugün olduğu gibi bir başarı hikayesini, bir Türkiye sevdasının, tarımda yapılmak istenen sevdanın bugünlere gelmesinin gururunu yaşıyoruz. Trakya'da, o günün şartlarında Türkiye'de üretilmeyen, üretilse bile çok zorlanan yerli ve milli, yerli vardı ama milli yoktu. Bütün bu ekosistemdeki A'dan Z'ye her kesiminde, her tarafında Türk'ün olduğu yerli ve milli hibrit ayçiçeği yoktu. Varsa bile başarılı olamamıştı. Biz o gün, malum Trakya sarı güneşiyle meşhur, dedik ki eğer bu yapılabilirse deneyelim. Hep birlikte bir güç verelim, nasıl Trakya Birlik'i çıkardıysa bu topraklar yine Trakya Tohum A.Ş. diye bir firma kurup, kamu şirketi olarak hem Trakya'ya hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin dışa bağımsızlığına katkı sağlarız diye çıktığımız bu yolda yaklaşık 5 yıl Ar-Ge çalışmaları yaptıktan sonra 2021-2022 yıllarında ilk başta Trakya'da hem deneme hem de üretim çalışmaları yapıldı. Sağ olsun bu sürecin en başından en sonuna kadar Tarım Bakanlığımız ve tarım teşkilatımız hep yanımızda oldu, yine çiftçilerimiz hep yanımızda oldu. 500 kilo ile başladığımız bu tohumlar, bu sene 150 ton üreterek 20 ilde satış yaptık" diye konuştu.

'GÜZEL VERİMLER ALDIK'

Karagöllü Mahallesi Muhtarı İbrahim Asiltürk, yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu geçen yıl aldıklarını anlattı. Asiltürk, "Allah'ımıza şükürler olsun güzel verimler alındı. Bu sene de tabii ki aynı şekilde devam etmekte ama bu sene biraz daha kurak geçmesinden dolayı rekolte düşük oldu. Ama çok memnunuz, yağ oranı istediğimizin üzerinde çıktı. Bu sene 180 dekarda kendim ektim, memnunum" dedi. Konuşmaların ardından Vali İlhami Aktaş ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, biçerdövere binerek yerli ve milli hibrit ayçiçeğinin hasadını yaptı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/KOCAELİ,