Yerli uygulama ile tüketiciler sıra beklemeden alışveriş yapacak

E-ticaret Bilgi Platformu'nun verilerine göre, 2022'de 6 trilyon dolara ulaşması öngörülen perakende e-ticaret satışlarıyla birlikte işletme ve tüketiciler, hızlı ve güvenli alışveriş deneyimi talep ediyor. Geliştirdiği iş modeliyle dünyada bir ilke imza atan yerli uygulama 'ArabanaGelsin'in kurucusu Mehmet Özsipahioğlu, tüketiciler için siparişin hazırlanması veya mağazada sıra beklemek, park yeri aramak, ödeme yapmak gibi birçok aşamadaki zaman kaybının önüne geçtiklerini belirtti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen tüketici alışkanlıkları, birçok sektörü etkilemeye devam ediyor. Tüketiciler ihtiyaçlarını dijital kanallar üzerinden karşılarken, şirketler de iş modellerini dönüştürerek ürünlerini çevrimiçi platformlarla daha erişebilir hale getiriyor. Tüketici ve iş dünyasının dijitalleşmesi geleneksel ticaret alışkanlıklarının terk edilmesine kapı aralarken, e-ticaret hacminin büyümesini de tetikliyor.

SATIŞLARIN 6 TRİLYON DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

E-ticaret Bilgi Platformu'nun pazara dair açıkladığı verilere göre, 2021'de yaklaşık 5 trilyon dolara ulaşan küresel perakende e-ticaret satışlarının bu yılın sonunda 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. E-ticaret alanındaki yoğun talep sonucunda süre gecikmeleri gibi oluşabilecek zorlukların önüne geçmek ve hem tüketici hem de işletmeler adına zaman tasarrufu sağlamak için 2021'de hayata geçirilen yerli 'Konum Destekli Çevrimiçi Alışveriş Sistemi' ArabanaGelsin uygulamasının ise franchise sistemiyle büyümesi hedefleniyor.

"ZAMAN TASARRUFU YARATARAK DİJİTALİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan 'ArabanaGelsin' kurucusu Mehmet Özsipahioğlu, pandemi döneminde artan hacim karşısında alınan önlem ve değişen iş modellerinin bir süre sonra birçok aksaklığı beraberinde getirdiğini aktardı ve "Pandemide birçok işletme, aldıkları siparişleri eşzamanlı karşılamak adına farklı çözümler üretti. Fakat teslimat, maliyet, tedarik ve iş geliştirme alanında yeterli yetkinliğe sahip olmayan işletmeler bir adım geride kalarak çözümlerini uzun vadede ayakta tutamadı. Bu süreçte mağdur olan işletme ve tüketiciler arasında köprü görevi gören ArabanaGelsin uygulamamızla, sınırlı zaman aralığında teslim edilmesi ya da alınması gereken siparişlerde zaman tasarrufu yaratarak dijitali fırsata dönüştürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde devreye aldığımız franchise projemizle de bu imkanları herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

UYGULAMA TÜKETİCİLERE BİRÇOK OPSİYON SUNUYOR

Tüketiciler için siparişin hazırlanması veya mağazada sıra beklemek, park yeri aramak, ödeme yapmak gibi birçok aşamadaki zaman kaybının önüne geçtiklerini belirten Özsipahioğlu, "Uygulamamızda tüketiciler için teslimat konusunda geçerken al, masaya servis, adrese teslim gibi seçeneklerimizin yanı sıra hemen ya da ileri zamanlı teslim gibi opsiyonlar da sunuyoruz. Bu sayede kullanıcılar hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamanın yanı sıra, bir konumda sabit kalmaksızın yoldayken bile sipariş verip, mağazaya ulaştıklarında alışverişini saniyeler içinde tamamlayabiliyor" dedi.

"ONLİNE ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ DAHA KONFORLU BİR ALANA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Geliştirdikleri yerli uygulamadaki sistemle dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Özsipahioğlu açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tamamen yerli olan uygulamamız ve iş modelimizle birlikte hızlı büyümenin rüzgarını arkamıza alarak franchise projemizi hızlandırıyoruz. Ülkemiz başta olmak üzere, dünya genelindeki tüm kullanıcılarımız için alışverişi kolay hale getirmeyi ve dijitalin avantajlarını daha erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. E-ticaretin yoğun hacmi karşısında siparişlerini pratik adımlarla müşterisine teslim etmek isteyen farklı sektörlerden işletmeleri de uygulamamıza dahil ediyor, online alışveriş deneyimini hem tüketiciler hem de şirketler için daha konforlu bir alana dönüştürüyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi