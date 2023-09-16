Yerli Üretim Yapan Unideco Mobilya Yeni Tesisi Açıldı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yerli üretim yaparak çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren ve yüzde 50 yabancı sermaye ile kurulan Unideco Mobilya, bin 500 metrekarelik üretim alanı ve showrooma sahip yeni tesisini hizmete açtı. Unideco Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Emrah Ülkü, "Metal ve mobilya tesisimizde toplam 30 kişi çalışıyor. Almanya, İngiltere ve ABD'de çalışan 5 personelimiz ve idari kadrodakilerle birlikte 45 kişi istihdam ediyoruz." dedi.

Yüzde 100 yerli ürünler kullanarak üretiminin tamamına yakınını ihracata ayıran Unideco Mobilya, Torbalı'daki yeni tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesiminin ardından tesisin showroomunda açıklamalarda bulunan Unideco Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Emrah Ülkü, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte yeni yerlerine taşındıklarını söyledi.

'ÜRÜNLERİMİZİ TÜRKİYE PAZARINDA DA YAYMAK İSTİYORUZ'

Dekoratif ev ürünleri ürettiklerini belirten Ülkü, seri üretime başlamak üzere olduklarını söyleyip şöyle devam etti:

"Öncelikle metal tesisi ile başladık. Üretim kapasitesini maksimize ettikten sonra modüler mobilya yatırımına başladık. Yüzde 100 ihracat yapan bir firmayız ama ürünlerimizin kalitesine güvendiğimiz için ürünlerimizi Türkiye pazarında da yaymak istiyoruz. Kendi markamızla ürünler yapıyoruz. Market zincirler ve internet üzerinden satış yapan mağazalara da özel marka ile üretim yapıyoruz. Toptan satışımız var. Türkiye, Avrupa, Amerika ile birlikte özellikle Orta Doğu pazarımızı büyütmek istiyoruz."

'15 DAKİKADA KURULUM KOLAYLIĞI'

Showroomdaki metal ürünler evlerdeki kullanılmayan alanları değerlendirmeye yönelik ürün hazırladıklarını ifade eden Ülkü, muadil ürünlerin evlerde büyük alan işgal ettiğine dikkat çekip, "Ürünlerin daha estetik olmasına ve kullanım kolaylığına önem verdik. Klasik eski tip mobilyalardan uzaklaşıp tamamen nodüler ürünler hazırlayıp iyi bir paket içinde sevk ediyoruz. Eline tornavida almamış insanlar bile ürünlerimizi 15 dakikada kurabilir. Şık ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı. 45 KİŞİYE İSTİHDAM

Hiç ithalat yapmadıklarını ve yüzde 100 yerli ürün kullandıklarını anlatan Emrah Ülkü, "1500 metrekarelik bir üretim alanımız var. Metal ve mobilya tesisimizde toplam 30 kişi çalışıyor. Almanya, İngiltere ve ABD'de çalışan 5 personelimiz ve idari kadrodakilerle birlikte 45 kişi istihdam ediyoruz. Yüzde 100 yerli ürün kullanıyoruz. Hiç ithalat yok. Tamamen Türkiye'de üretilen hammaddelerle Türk işçilerle birlikteyiz. Ev hanımlarını üretime katıyoruz. Yüzde 80 kadın personelle çalışıyoruz" diye konuştu.