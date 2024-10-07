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Yerli Turistler Van'da Bal Hasadı Etkinliği Düzenledi

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İstanbul'dan gelen 50 kişilik yerli turist grubu, Van'daki arıcılık deneyimini yaşamak için organik bal hasadı yaptı. Arıcı kıyafetleri giyen ziyaretçiler, kovanlardan bal toplayarak yerel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Yerli turistler Van'da bal hasadı yaptı

Çıkardıkları balları satın aldılar

VAN - Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen 50 kişilik yerli turist kafilesi, arıcı kıyafeti giyerek, satın aldıkları organik balın hasadını yaptı.

Tur şirketi aracılığıyla kente gelen yerli turistler, bir arıcının üretim sahasında, önce özel kıyafetler giydi, ardından da kovanlardan bal topladı. Ziyaretçiler, karakovan balı üreten Ömer Akbulak'ın evine misafir olarak, ikramların ardından organik balı hem tatma hem de yerinde görme imkanı buldu. Arıcı kıyafeti giyip kovanların bulunduğu alanda bal hasadı yapan grup üyeleri, kovandan çıkardıkları ürünleri satın aldı.

Üç kuşaktır arıcılıkla uğraştıklarını belirten Ömer Akbulak isimli balcı, "Her sene ekim ayında Van'a gelen turistler oluyor. Rehber arkadaşların aracılığı ile kendi ballarını kendileri çıkartmak istiyorlar. Bizde onlara imkan sağlıyoruz ve kendilerini ağırlıyoruz. Maskelerini giyiyorlar ve kendi ballarını kendileri çıkarıyorlar" dedi.

Bu etkinlikle gelen yerli turistlere Van'ı tanıttıklarını aktaran Akbulak, "Onlara burada yemek yediriyoruz. Van'ın otlu peynirini, hakiki balını yediler ve semaver çayı ikramında bulunduk. Çok memnun kaldılar. Amacımız çiftçiliğin ne kadar önemli bir yerde olduğunu göstermek. İlimizi tanıtmak ve Van'dan memnun kalmalarını sağlamak için etkinlik yaptık. Etkinlikte hakiki sepet kovan balının burada yapıldığını gösterdik. Kendi çıkardıkları balı satın aldılar. Biz kazançlı çıktık, onlar da eğlendiler. İkimiz açısından da çok güzel bir etkinlik oldu. ileriki zamanlarda tekrar bu etkinliği yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen yerli turistler ise güzel bir etkinlik olduğunu belirterek teşekkür ettiler.

Yerli Turistler Van'da Bal Hasadı Etkinliği Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Ekonomi

Yerel Haberler İstanbul Ekonomi turist Turizm Yaşam Van

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