Yerli Sarımsak Fiyatları Düştü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 40 liradan satılan sarımsak 25 liraya düştü.

Hasanlar köyünde yeni hasadına başladıkları yerli sarımsağı ilçe pazarında kilosunu 25 liradan satışa sunduklarını söyleyen üretici Abdullah Baş," Bu yıl havaların bol yağışlı geçmesi yöremizde sarımsak üretimini olumlu etkiledi. Sadece hayvan gübresi kullanarak yetiştirdiğim sarımsağın kendine has tadı ve aroması olduğu için talep çok oluyor. Vatandaşlar hem ucuz, hem de organik olduğu için yerli sarımsağı tercih ediyor " dedi. - KÜTAHYA