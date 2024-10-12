Üye Girişi
Haberler

Yerli Pet Ürünleri Üretimi İle Sektörde Dışa Bağımlılık Azalıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 10 yılda yerli firmalar, pet sektöründe kendi ürünlerini üreterek dışa bağımlılığı azaltırken, ihracat ile de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İstanbul'daki Petzoo Fuarı'nda yerli üretim ürünler sergileniyor.

İSTANBUL (İHA) – Pet sektöründe son 10 yıl içerisinde yerli firmalar dışa bağımlılığı azaltmak için kendi ürünlerini üretmeye başladı. Yerli üretim, iç pazardaki talebi karşılarken, son yıllarda firmalar ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Uluslararası Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (Petzoo), İstanbul'da son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kedi, köpek, kuş, balık türleri, kedi ırk yarışmaları, evcil hayvan defileleri, pet kuaförleri gösteri ve eğitimleri, narkotik, kurtarma, bomba ve güvenlik köpekleri gösterileri ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle, çeşitli şovlarla devam eden fuarda, firmalar da yerli üretim ürünlerini sergiliyor.

Pet sektöründe son 10 yıl içerisinde yerli firmaların sayısı arttı. Yerli şirket sayısının artmasıyla birlikte dışa bağımlılık azaldı. Firmalar kendi ürünlerini hem üreterek hem de ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Fuarda yer alan Aquamins firmasının kurucusu Osman Çeribaş, pet sektörünün dünyada çok fazla büyüyen bir sektör olduğunun altını çizerek, "Sektörün içerisinde olan bir firma olarak akvaryum katkıları üretiyoruz. Akvaryum malzemeleri genelde ithal ediliyor. Bunu iki yıl önce fark ettik ve kendi yerli üretimimizle ülkemize katkı sunuyoruz. İthalatın önüne geçmek istiyoruz. Şu aşamada firma olarak 20 ülkeye ihracat yapmak üzereyiz" dedi.

"Yerli üretim ürünler daha çok ön plana çıkıyor, yurtdışından ilgi var"

Anatolian Pet Ürün Müdürü Buse Kağa ise "Pet sektörü genişlemekte olan bir sektör. Özellikle pandemiden sonra insanlar daha fazla hayvan dostlarımızla bir arada oldular. Bu konuda daha fazla farkındalığın oluştuğunu düşünüyorum. Daha önce ithal mamalar çok fazla piyasadaydı. Şimdi ise yerli üretim ürünler daha çok ön plana çıkıyor ve yurtdışından talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Son 10 yıldır yerli üretim ürünleri dünya pazarına sunmaya başladık"

Su Ürünleri Mühendisi ve DNA Akvaryum Su Ürünleri firmasının sahibi Nevzat Akdeniz, akvaryum sektörünün son 10 yıl içerisinde Türkiye'de önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Akdeniz, "Dışa bağımlı bir sektörüz ancak son 10 yıldır yerli üretim ürünleri dünya pazarına sunmaya başladık" dedi.

Akvaryum sahibi olmak isteyenlerin araştırma yapması ve fikir alışverişinde bulunması gerektiğini hatırlatan Akdeniz, "Çünkü her balığın farklı birçok özelliği var. Akvaryum hobisini yapmak isteyen birisi öncelikle hangi tür balığı beslemek istediğine karar vermeli veya besleyeceği balığın hangi türlerle uyum sağlayabileceğini araştırması lazım" diye konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışından gelen balıkların belli bir karantina sürecinin olduğunu söyleyen Akdeniz, "Canlılarımızı bu karantina sürecinden sonra, kullanıcıya en iyi şekilde ve en iyi formda ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

istanbul İhracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

En büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var
Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark

Son ankette görülmemiş fark
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.