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Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi

Ekonomi Haberleri

Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni mahsul yazlık patates hasadının başlamasına rağmen fiyatların 10 TL'den aşağı düşmemesi vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni mahsul yazlık patates hasadının başlamasına rağmen fiyatların 10 TL'den aşağı düşmemesi vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.

Önceki yıllarda zarar eden patates üreticilerinin yaklaşık yüzde 70'inin sözleşmeli ekim yaptığına dikkat çeken 29 yıllık patates üreticisi Fahrettin Demir, "Tarımdaki girdi fiyatlarındaki büyük artışlar üzerine patates üreticisi zarar etmemek için son dönemlerde tüccarlarla anlaşarak sözleşmeli üretime yöneldi. Bu durum patates fiyatlarına olumsuz yansıdı. Şu anda marketlerde patates 10-12 TL!' den satılıyor. Bu yıl 30 dönüm alana patates ekimi yaptım ve yaklaşık 90 ton ürün bekliyorum. Kendi üretimim olan patatesi perakende 10 TL'den, toptan ise 7,5 TL'den veriyorum. Vatandaşlara tavsiyem kışın tüketecekleri patatesleri şimdiden alsınlar. Çünkü fiyatların ne olacağı belli değil" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Kütahya Ekonomi Haberler

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