Yerli otomobil Togg Yozgat'ta büyük ilgi gördü

YOZGAT - Yozgat'ta bir fuara getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u görmek için fuara gelen vatandaşlar, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi. Togg'u yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, elektrikli aracı detaylı bir şekilde inceleme imkanı buldu.

Fuara katılan Yozgat AK Parti Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, "Tüm esnaf kefalet kooperatifleri için bin adet sipariş ettik. Artık tamamen yerli otomobile döneceğiz. İnşallah araçlarımızın tamamı Togg olacak. Milli ve yerli otomobile binince dahi heyecanlanıyorum" dedi.

Togg ile hatıra fotoğrafı çektiren Yaşar Gülmez isimli vatandaş ise, "Togg'u çok güzel buldum, tasarımı çok iyi. Milli ve yerli aracımız, çok mutluyuz, gururluyuz. Cumhurbaşkanımıza da bu konuda çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten rabbim razı olsun" şeklinde konuştu.