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Yerli Malları Tüketimi İçin Seferberlik Çağrısı

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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ekonomisiyle güçlü bir Türkiye için yerli malları tüketiminde seferber olunması gerektiğini belirtti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de kendi ürettiğimizi kullanmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ekonomisiyle güçlü bir Türkiye için yerli malları tüketiminde seferber olunması gerektiğini belirtti.

Çelik, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yerli üretimin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Vatandaşlara yerli malı kullanma konusunda duyarlı olma çağrısında bulunan Çelik, "Yerli üretim kadar yerli malları tüketiminin de yaygınlaştırılması, yerli malı kullanımının bir yurtseverlik görevi olduğu bilincinin çocuklarımızdan başlayarak insanlarımız için sürekli gündemde tutulması, geleceğimiz için en önemli yatırımlardan birisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, ekonomik sıkıntılardan çıkış yolunun yerli malı tüketiminden geçtiğini bildirdi.

Yerli üreticilerin desteklenerek üretimin artırması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Ekonomisiyle güçlü bir Türkiye için bir yandan üretimi artırmak diğer yandan yerli malları tüketiminde seferber olmak durumundayız. Yerli üretimin önemi ve yerli malı tüketimi konusunda insanlarımızın bilinçlendirilmesi için yoğun çaba harcanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

???????- "Kendi ürettiğimizi kullanmalıyız"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de açıklamasında, geçmişten bugüne kadar kendi kendine yetebilen ülkelerin güçlü kaldığını belirterek, "Bu yüzden kendi ürettiğimizi kullanmalı ve geliştirmeli. Paramızın yurt dışına çıkmasına engel olarak ekonomiye can suyu sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de her sektörün yerli ve milli olmanın önemini kavraması gerektiğini ifade eden Palandöken, bu doğrultuda çalışılması, bunu yaparken her türlü israftan, yerli üreticiye zarar veren ithalattan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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