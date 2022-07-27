Yerli lojistik firmasından öğrencilere tır sürücülüğü sertifikası

Lojistik firması Mars Logistics tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Mars Sürücü Akademisi, ilk mezunlarını verdi. 12 kişilik pilot grubun mezuniyet töreninde, şirket yöneticileri öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Tır sürücülüğü mesleğine ilgi duyan ancak gerekli eğitimleri ve belgeleri olmayan gençlerin başvurularının kabul edildiği Mars Sürücü Akademisi'ne katılmak için minimum 24 yaşında olmak ve en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak dışında bir şart bulunmuyor. İlk grup, eğitim ve sınavları başarıyla tamamlayarak yurt içi ve yurt dışında toplam 800 sürücüsü bulunan Mars Logistics filosunda işe başladı.

Proje ile tır sürücüsü olmak, sektörde çalışmak isteyen genç ve hevesli kadın ve erkek adaylara hem meslek edindirmek hem de sektörde son yıllarda yaşanan sürücü sıkıntısının önüne geçmek hedefleniyor.

EĞİTİM SÜRECİ YAKLAŞIK 6-7 AY ARASINDA SÜRÜYOR

26 Temmuz Salı günü Hadımköy Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Mars Logistics İcra Kurulu Üyesi Erkan Özyurt, projenin hem tır sürücülüğü mesleğine ilgi duyan ancak gerekli eğitim ve belgeleri olmayan gençlere istihdam sağlamak hem de sektörde son yıllarda yaşanan sürücü sıkıntısının önüne geçme amaçlarıyla başlatıldığını belirterek, Mars Sürücü Akademisi sürecini şu şekilde anlattı:

"Akademiye kayıt olmak için en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak yeterli. Sertifika tamamlama süreci sonrasında bünyemizde iş güvenliği ve diğer operasyonel konularla ilgili teorik ve pratik eğitimlerimiz oluyor. Başarılı olan öğrenciler, bu süreç sonrasında iş başı yapıyorlar. Sertifika tamamlama ve eğitim süreci yaklaşık 6-7 ay arasında sürüyor. Yolculuk boyunca adaylarımızın yanında oluyoruz. Böylece birlikte uzun soluklu olmasını hedeflediğimiz bir yolculuğa birlikte başlıyoruz. Mars Logistics'te hizmet veren mevcut sürücü ve sürücü adaylarımıza bir kariyer planı sunuyoruz. Öncelikle yurt içi hatlarda 1-1,5 yıl deneyim kazanan sürücülerimiz, yurt dışı yedek sürücü olarak şirketimizde çalışmasını sürdürürken yine deneyim kazandıktan sonra yurt dışı seferlerimizde tek başına seyahat eder hale geliyorlar."

EŞİTLİĞİN CİNSİYETİ YOKTUR

Dışarıdan bakıldığında önyargı ile kadın işi olmadığı savunulan tır sürücülüğü eğitiminin verildiği akademiye kadın adayların da başvurularını kabul ediyor. Törende yaptığı konuşmada bu konuya da değinen Özyurt, "Akademi ile 2021'de eşitliğin cinsiyeti yoktur mottosu ile çıktığımız sosyal sorumluluk kapsamında aynı zamanda kadın sürücü adaylarımızı da bu program kapsamında yetiştiriyoruz. Sektörümüzün her alanında kadın iş gücünü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Mars Sürücü Akademisi projesine sadece kuruma hizmet amacıyla başlanmadığını belirten Özyurt, "Akademiyi sadece kurumumuza hizmet adına kurmadık aynı zamanda ülkemize daha bilgili ve donanımlı yeni sürücüler kazandırmayı amaçlıyoruz. Kurum kültürü ile yetişen sürücülerimiz hem ülkemizi hem de şirketimizi temsil ediyor. Bu anlayışla şirketimize ve ülkemize nitelikli sürücü arkadaşlarımızı yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Törende sertifika alan ve Mars Logistics ailesine katılan kadın öğrencilerden Arça Okşak, sertifikasını aldıktan sonra söz isteyerek şunları söyledi:

"12 sene havacılık sektöründe kabin amiri olarak görev yaptıktan sonra sosyal medyada gördüğüm bir haber dikkatimi çekti: Mars Logistics kadın tır sürücüsü adaylarını bekliyor. Bu fikri çevrem önce garipsedi. Nasıl yapacaksın, tekerleği nasıl değiştireceksin, uzun yolda nasıl gideceksin, erkek mesleği gibi eleştiriler aldım. Bana koşulsuz inanan ailem ve Mars Logistics'ti. Programın en başından beri bizi çok güzel ağırladılar ve çok ilgilendiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Mars Sürücü Akademisi'nin ilk grubunun mezun olması ile birlikte, ikinci grubun sürücü adayları belirlenerek ehliyet ve sertifika tamamlama dönemi başlatıldı. Yeni gruplar için de başvuru ve kayıt işlemleri sürüyor.