Yerli ihracatçıların yurt dışındaki alacaklarına global çözüm

Küreseldeki lojistik ve tedarik kırılmalarına rağmen Türkiye ihracatı gün geçtikçe ivme kazanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın verileri 2022 Ocak ila Haziran dönemindeki ihracatın 126 milyar dolara yaklaştığına işaret ederken, ihracatçı şirketler yurt dışındaki alacaklarını kolayca tahsil etmenin yollarını arıyor. Inkasso sistemiyle alacaklı ve borçlu firma arasında arabuluculuk hizmeti sunuluyor.

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, iş dünyasının pandemiden bu yana yaşadığı problemleri tetiklemeye devam ediyor. Bu sorunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan lojistik ve tedarik kırılmalarına rağmen, Türkiye'nin ihracatı her geçen gün artıyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, 2022 Ocak ila Haziran dönemindeki ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydederek yaklaşık 126 milyar dolara ulaştığına işaret ediyor. İhracat rakamları yükselişini sürdürürken, yurt dışındaki şirketlerden alacaklarını tahsil edemeyen birçok yerli ihracatçı ise alternatif çözüm yolları arıyor.

Rusya - Ukrayna savaşıyla mevcut endişelerin daha da arttığına ve işlerinin tehlikeye girdiğini düşünen şirket sayısının yükseldiğine dikkat çeken Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Alper Kesriklioğlu, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"İş dünyasında pandemiyle birlikte başlayan problemler, küresel ekonomideki değişimler, hammadde ve ara mal ithalatıyla üretim gerçekleştiren başta yerli şirketler olmak üzere, globaldeki birçok şirketin maliyetlerini artırıyor. Fakat makro düzeydeki finansal zorluklarla mücadele eden yerli ihracatçıların sorunları, üretim safhasıyla sınırlı kalmıyor. Yurt dışı alacaklarını tahsil etmek için mücadele etmeleri gerekiyor. Biz de Inkasso sistemiyle alacaklı ve borçlu firma arasında arabuluculuk görevi üstlenerek şirketlerimizin takip ve tahsilat süreçlerini en doğru şekilde yürütmesini sağlıyoruz."

YERLİ ŞİRKETLERİN ALACAK PROBLEMİNE GLOBAL ÇÖZÜM

İhracat sonrası tahsil edilemeyen ticari alacakların şirketler için büyük bir sorun olduğunu belirten Avukat Alper Kesriklioğlu, Inkasso sistemi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Inkasso, ticari olarak vadesi dolan alacakların tahsil edilmesi anlamına geliyor. Şirketlerin iş ilişkilerinin sarsılmadan devam edebilmesine olanak tanıyan sistem, borçların daha düşük maliyetlerle tahsil edilmesinin yolunu açıyor. Bu sayede alacak takibi, mali açıdan daha avantajlı hale gelirken, yargı yoluna başvurma zorunluluğunun olmaması da alacakların en hızlı sürede tahsil edilmesini sağlıyor."

ALMANYA YILDA 50 MİLYAR EURONUN ÜSTÜNDE ALACAK TAKİBİ YAPIYOR

Yüzyıllardır kullanılan Inkasso sisteminin, başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği'ndeki birçok ülke tarafından benimsendiği halde, Türkiye'de çok az bilindiğini aktaran Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Alper Kesriklioğlu, "Alacakların takibi ve tahsili konusunda en hızlı ve dolaysız süreci yaratan Inkasso sistemi, birçok Avrupa ülkesinde kullanılıyor. Örneğin, Almanya her yıl yaklaşık 50 milyar Euro'nun üstünde alacak takibi yapıyor. Danışmanlık ve Hukuk Bürosu olarak biz de şirketlerimizin tahsilat akışlarının sekteye uğramasının önüne geçmek ve bu sistemi daha çok kullanarak avantaj kazanmaları için borçlu firmalar ile aralarında arabuluculuk yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARABULUCULARIN ÖZEL UZMANLIK SAHİBİ OLMALARI ŞART"

Alacak takibi yapmak isteyen şirketlere Inkasso sisteminin sunulması için özel bir uzmanlığa sahip olunması gerektiğinin altını çizen Avukat Alper Kesriklioğlu, "Alacak takibi ve tahsilat sürecinin stratejik bir şekilde yürütülmesi gerektiğinden, arabuluculuk görevini üstlenen ekip ya da kişinin de gerekli yetkinliklere sahip olması şart. Uluslararası alacak takibi hizmetlerinde dünya çapında tecrübesi olan ve 130 ülkedeki çözüm ortaklarıyla "tahsilat yoksa ücret yok" prensibi ile hizmet veren ilk yerli şirket olarak, ülkemizdeki şirketlerin alacak tahsilat ve takip süreçlerini en doğru ve stratejik şekilde yürütmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi