Adıyaman'da 'yerinde dönüşüm' projesi kapsamında vatandaşlar temel kazma çalışmalarına başladı. Bugüne kadar 16 bin civarında müracaat yapıldı ve başvuruların değerlendirmeleri devam ediyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, devletin iki tür imkan sunduğunu belirterek, vatandaşların kalıcı konut sahibi olma imkanları olduğunu söyledi. Yerinde dönüşümle evlerini inşa etmek isteyen vatandaşlara hibe ve kredi desteği sağlanıyor.

Yerinde dönüşüm projesinde temeller kazılıyor

Adıyaman'da şu ana kadar 16 bin civarında yerinde dönüşüm müracaatı yapıldı

ADIYAMAN - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'yerinde dönüşüm' projesiyle Adıyaman'da vatandaşlar ilk temelleri kazmaya başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'yerinde dönüşüm' modeline Adıyaman'da büyük ilgi var. e-devlet üzerinden bugüne kadar 16 bin civarında yerinde dönüşüm müracaatı yapıldı. Bir taraftan müracaatlar alınırken, diğer taraftan müracaatların değerlendirmeleri yapılıyor.

Olumlu sonuçlanan başvuruların ardından vatandaşlar kendi arsalarında yerinde dönüşüm çalışmalarına başladı. Temeller kazılarak zemin etütleri yapılıyor.

"Devletimiz iki tür imkan sunuyor"

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzede vatandaşların kalıcı konut sahibi olmaları için devletin iki tür imkanı olduğunu belirterek, "Devletimiz vatandaşlarımıza iki çeşit kalıcı konut sahibi olma imkanı sunuyor. Bunlardan bir tanesi doğrudan devletimizin kendi eliyle inşa ettiği kalıcı konutlardır. Bu çerçevede ilimizde 33 bin 750 konutun inşaatı devam ediyor. Şehir merkezimizde bu rakam 20 bine yakın. İndere Bölgemizde 824 blok yapılacak ve yaklaşık 17 bin konut olacak. Örenli Mahallemizde 159 blokta yaklaşık 3 bin konut inşa edilecek. Bir kısmını kış girişinde inşallah teslim edeceğiz. Bununla ilgili takvimimizde belli, çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde kalıcı konutlarla ilgili devam ediyor. Vatandaşımıza sunulan ikince seçenek ise, yerinde dönüşümdür. İnsanlarımıza devletimizin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle vatandaşımızın eğer jeolojik koşulları, zemin koşulları uygunsa kendi yerinde evini inşa edebiliyor. Bu çok güzel bir model ve vatandaşımızdan çok olumlu bir tepki aldı. Bunun başvuruları sürüyor. Şu an e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayımız 16 bin civarında ve bu sürekli artıyor. İlk izinler vatandaşlarımıza verildi. Tespitler üzerine izinler verildi. Vatandaşımız da temelini atmaya başladı. 500 bin Liralık bir hibe, bunun üzerine de 500 ila 800 bin lira arasında değişen evin metrekaresine göre kredi olanakları var. Temelini atan vatandaşlarımızın sayısı her gecen gün artarak devam edecek. Hem kalıcı konutların inşası, hem yerinde dönüşümle hızlı bir biçimde ilimizdeki konut stokunun artıp yeniden vatandaşlarımızın yaralarını sarıp eksi günlere döneceğini düşünüyoruz" dedi.

Yerinde dönüşümle Alitaşı Mahallesi'nde kendi arsasına ev yapmak için temel kazılarını yapan Abdurrahman Kürkoğlu, "Devletimizin verdiği imkanlarla yerinde dönüşüme müracaat ettik. Bu müracaatın sonucunda da hak sahipliğinden faydalanıp, hem hibemizi hem kredimizi alarak bu gün temelimizin kazma işlemini bitirdik, yarın nasip olursa betonumuzu dökerek inşaatımıza başlayacağız. Bu bizim için çok sürpriz oldu, çok mutluyuz, Allah devletimizden razı olsun. Doğup büyüdüğümüz mahalleye tekrar dönmek istiyoruz. Bu başvuruyu yaptığımız zaman bu işin çok geç süreceğini düşündük. Biz belki bir yıl bir buçuk yıl sonra bunların geri dönüşünün sağlanacağını düşünüyorduk ama çok kısa bir sürede bize hem hibe hem krediden faydalanacağımız söylendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne çağırıldık. Müdür beyin de ialakalarıyla ruhsatımıza müracaatımızı yaptık ve kazı işlemimizi tamamladık" şeklinde konuştu.

Yenimahalle'de kendi arsasına konut yapmak için zemin etüdü yapan Ramazan Menteş ise "Burada daha önce 3 katlı bir binamız vardı. Ben ve oğlum bir de kiracı yaşıyorduk. 6 Şubattaki depremlerin ilkinde yıkıldı ve biz enkazdan çıktık. Yerinde dönüşüme başvuru yaptık. İki haftalık kısa sürede olumlu karşılandı. Temelimizi kazdık, şu anda zemin etüdü aşamasındayız. Daha sonra gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra yapımına başlayacağız inşallah" diye konuştu.