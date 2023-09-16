Yerfıstığı Üreticileri Artan Maliyetlerden Şikayetçi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üretici, artan maliyetlerden dolayı yerfıstığının kilogram fiyatının bu yıl en az 70 lira olmasını istiyor. Yerfıstığı üreticisi Metin Uzman, "Geçen seneki kilosu 35 lira açıklanan fiyatın bu sene daha üst olmasını bekliyoruz. Mazot geçen sene bu zamanlar 24 liraydı şimdi 40 lira. Fıstığın kilosunun 70 lira olmasını bekliyoruz. İşçilik arttı, maliyet arttı, makine masraflarımız arttı. Geçen sene 200 liraya yaptırdığımız makine 500-600 lira olur tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye'de fıstık üretiminin yüzde 35-40'ının yapıldığı Osmaniye'de yer fıstığı hasadı başladı. Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticiliği yapan Metin Uzman, artan girdi maliyetlerinden dolayı bu yıl fıstığın kilogramının 70 lira olmasını beklediklerini ifade etti.

"FISTIĞIN KİLOSU EN AZ 70 LİRA OLMALI"

Metin Uzman şunları söyledi:

"Kadirli'de fıstık üreticisiyim. Çoktan beri bu işi yapıyoruz. Geçen seneki kilosu 35 lira açıklanan fiyatın bu sene daha üst olmasını bekliyoruz. Mazot geçen sene bu zamanlar 24 liraydı şimdi 40 lira. Fıstığın kilosunun 70 lira olmasını bekliyoruz. İşçilik arttı, maliyet arttı, makine masraflarımız arttı. Geçen sene 200 liraya yaptırdığımız makine 500-600 lira olur tahmin ediyoruz. Çiftçiler olarak zor durumdayız, en aşağı fıstığın kilosunun 70 lira olmasını bekliyoruz."

Fıstık başağı yapan bir emekli ise, "Fıstık başağı yapıyoruz. Adana'dan geldik buraya depremzedeyim. Emekliyim ben, her şey pahalı hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Bir elmanın kilosu olmuş 60 lira, bir şeftali olmuş 50 lira. Geçim zor yani" dedi.