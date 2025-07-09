Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Esasları Belirlendi

Yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla devreye alınan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanıyor.

Programla, her ilin coğrafi potansiyeli, sosyo-ekonomik durumu ve ihtiyaçları analiz edilerek, her il için özel olarak dört "yerel yatırım konusu" belirlenecek. Bu konular, ilde üretimi olmayan ancak başarı potansiyeli yüksek sektörlerden istihdam oluşturacak alanları kapsayacak. Yatırımcılar, sadece kendi illeri için belirlenen bu konulara yönelik projelerle programa başvurabilecek.

Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenecek. Mevcut yatırımlardan programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla, mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da destekten yararlanabilecek.

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda Bakanlık tarafından oluşturulan özel bir portal üzerinden yürütülecek. Bakanlık, başvuru takvimi ve desteklenecek yatırım konularını yine bu portal üzerinden duyuracak.

Başvurular önce ilgili bölgedeki kalkınma ajansı tarafından incelenecek. Ön onayı alan projeler için yatırımcılardan 60 gün içinde detaylı fizibilite raporu istenecek.

Onaylanan projeler, başka bir değerlendirmeye gerek kalmadan doğrudan "yatırım teşvik belgesi" alarak Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılacak.

Program, sadece destek vermeyi değil, aynı zamanda projenin başarıyla tamamlanmasını da güvence altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda, projesi onaylanan yatırımcılardan toplam sabit yatırım tutarının yüzde 2'si kadar süresiz ve kesin teminat mektubu talep edilecek. Yatırımın zamanında başlamaması veya tamamlanamaması durumunda bu teminat, ilgili kalkınma ajansı adına gelir kaydedilecek.