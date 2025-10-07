Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na 696 Proje Başvurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kapsamında, 81 ilde toplam 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından, Türkiye genelinde yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı"na ilişkin paylaşım yaptı.

Her ilde, 4 öncelikli yatırım konusuna güçlü teşvikler sunduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Programın ilk çağrısına, ülke genelinde yoğun ilgi gösterildi. 81 ilimizin tamamında, toplam 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldı. Nihai fizibilite çalışmalarının ardından desteklenecek projelerin belirlenmesiyle, şehirlerde yeni istihdam alanları oluşturulacak, üretim teşvik edilecek ve illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi artırılacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu, yerelden güç alıyor."