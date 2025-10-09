Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile 11 Milyar TL'lik Yatırım Fırsatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı; illerin kendi ekonomik dinamikleriyle kalkınmasını esas alırken, sürdürülebilir büyüme ve bölgesel eşitlik politikalarına da katkı sunmayı hedefliyor.

1 Ağustos 2025 tarihinde başlayan program kapsamında, illerde yatırım fırsatlarının artırılması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ön başvuru süreci, 30 Eylül 2025 itibarıyla tamamlandı. Ön başvuru sürecinin ardından projelerin ön değerlendirme ve fizibilite süreçleri başlatılmış oldu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) olarak süreç boyunca, tüm paydaşlarla yakın işbirliği sağlanmış; bölge içi ve bölge dışı toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirilmiş, yatırımcılarla telefon, e-posta ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla temas kurulmuştur. Ayrıca teknik yardım masaları kurularak gün boyu yatırımcılara destek verildi. Program kapsamında, her ile 4 öncelikli yatırım konusu belirlenerek, yapılacak potansiyel yatırımlar bu konular üzerinde şekillendirildi. Bu yaklaşım sayesinde iller, kendi güçlü yanlarını ve ekonomik dinamiklerini ön plana çıkararak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Program çerçevesinde iller için belirlenen öncelikli yatırım konuları ise şu şekilde oldu;

Kayseri; Elektrikli Ev Aletlerinde veya Ölçüm Cihazlarında Kullanılan Yüksek Katma Değerli Ürünlerin İmalatı, Sivil Havacılık Ürünleri İmalatı, Enerji Depolama Sistemleri Üretim Tesisi, Mobilya Sektöründe İleri-Geri Bağlantılı Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi.

Sivas; Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv Endüstrileri İçin Mekanik Bağlantı Elemanları İmalatı, Ulaşım Araçlarında Kullanılan Elektriksel ve Diğer Ara Bağlantı Sistemleri / Ekipmanları İmalatı, Alçı Plaka Üretimi, Optik Ürünler İmalatı.

Yozgat; Paketlenmiş Hazır Gıda Üretim Tesisi, Bakliyat Ürünlerinden Katma Değerli Hazır Gıda Üretimi, Tarım ve Bahçecilik Makinalarının Aksam ve Parçaları İmalatı, Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi.

Yerel Kalkınma Hamlesi hakkında yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, toplamda 43 ön başvuruya ulaşıldı, böylece düzey 2 bölgeler (26 bölge) arasında TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat), Türkiye genelinde 3. sırada yer alma başarısını gösterdi. Ön başvurusu gerçekleştirilen 43 yatırımın toplam büyüklüğü yaklaşık 11 milyar TL olup yatırımlarla 2006 ilave istihdamın gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte, ajans tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesine büyük önem verildi, bölge genelinde 937 kişinin katıldığı 48 bilgilendirme etkinliği, 175 yüz yüze görüşme, 253 telefon görüşmesi ve 34 dijital etkinlik gerçekleştirildi. Böylece toplamda bin 399 potansiyel yatırımcı Yerel Kalkınma Hamlesi hakkında belgilendirildi. - KAYSERİ