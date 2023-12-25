Yerel Esnafa Destek Çağrısı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yaklaşan yeni yıl öncesi çağrıda bulunarak vatandaşları yerel esnafa destek olmaya davet etti. Başkan Künkcü, yeni yıl alışverişlerini Aydınlı esnaftan yapmaya davet ederek, yerel ekonomiye katkıda bulunmanın önemine vurgu yaptı.

Yeni yıla sayılı günler kala tüketiciler yeni yıl alışverişine yoğun ilgi gösteriyor. Mağazaların önemli satış rakamları elde ettiği bu dönemde, alışveriş severler hediyelerini ve yeni yıl dekorasyonlarını satın almak için harekete geçiyor. Birçok şehirdeki alışveriş merkezleri ve mağazalar, yoğun kalabalıklar ve uzun kasa kuyruklarıyla dolup taşıyor. Yeni yılın coşkusunu evlere taşımak isteyenler, süslemeler, ışıklandırmalar ve özel temalı dekorasyon ürünleri için alışveriş yaparak evlerini yeni yıl ruhuna büründürmeye çalışıyor.

Yeni yıl öncesi alışverişin beklentilerin üzerinde olduğunu belirten Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Yeni haftaya yeni umutlarla başlıyoruz. Yılbaşına sayılı günler kaldı, çarşı ve pazar hareketlenmeye başladı. Yerel işletmelerin desteklenmesi, toplum dayanışmasının artırılması ve yerel ekonominin güçlenmesi amacıyla yılbaşı alışverişlerimizi Aydınlı esnaftan yapalım. Paramız Aydın'da kalsın, kendi esnafımıza destek verelim" diye konuşarak vatandaşları yerel esnafları tercih etmeye yönlendirdi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü'nün bu çağrısı, yerel esnafa olan duyarlılığı artırmayı hedefliyor. - AYDIN