Yente AŞ, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda Yatırım Fırsatlarını Değerlendirdi

Yente AŞ, üyesi olduğu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na (TABEF) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce Afrika'da birçok projeye imza atan Yente, bu yılki forumda da bölgesel işbirliği alanlarını genişletmek üzere önemli temaslarda bulundu.

Afrika ülkelerinden devlet başkan yardımcıları ve bakanların da yer aldığı Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, Türkiye ile Afrika kıtası arasında ticaret, teknoloji ve kalkınma alanlarında yeni işbirliği fırsatlarına sahne oldu.

Yente heyeti, savunma teknolojileri, insansız hava araçları, akıllı tarım sistemleri, otoyol korkulukları, ses ve gürültü bariyer sistemleri alanında geliştirdiği projelerde ortak üretim ve teknoloji transferine yönelik Afrika ülkeleriyle forum boyunca görüşmeler gerçekleştirdi.

DEİK'in organize ettiği buluşmada Yente, Türkiye'nin Afrika'da teknoloji temelli kalkınma ortaklığı vizyonuna katkı sunmayı sürdürme kararlılığını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yente AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yavuz, Türkiye'nin yerli üretim gücünü ve mühendislik kabiliyetini Afrika'nın gelişim vizyonuyla buluşturmak istediklerini belirtti.

Yavuz, bu tür uluslararası platformların sadece ticarete değil, aynı zamanda ortak kalkınma ve sürdürülebilir teknoloji paylaşımına zemin hazırladığını aktardı.