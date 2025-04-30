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Yente AŞ, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluşacak

Yente AŞ, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluşacak
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Yente AŞ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'te yer alarak, gençlere yapay zeka, eğitim teknolojileri ve drone uçakları konularında geliştirdiği yerli projeleri tanıtacak.

Yente AŞ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde, Yente AŞ de yerini alacak.

Yente AŞ, TEKNOFEST KKTC kapsamında gençlerle bir araya gelerek geliştirdiği yerli ve özgün projeleri tanıtacak.

Şirketin standında, yapay zeka tabanlı yazılımlar, eğitim teknolojileri, sürdürülebilir çözümler ve dijital inovasyon ve drone uçakları alanındaki çalışmaları sergilenecek.

Ziyaretçiler, etkileşimli uygulamalar eşliğinde Yente AŞ'nin teknoloji üretim süreçlerine tanıklık ederken, genç girişimciler için düzenlenecek özel bilgilendirme etkinliklerine de katılabilecek.

Milli ve yerli teknolojiye katkı sunmayı amaçlayan Yente'nin internet sitesi, festival boyunca çocuklara, gençlere ve teknoloji meraklılarına ilham vermeyi hedefliyor.

"Bu bir şirket başarısı değil, milli ve yerli bir başarıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yente AŞ kurucusu Davut Yavuz, her biri yerli mühendisler tarafından geliştirilen bir çok projeleri olduğunu belirtti.

Yavuz, "Dron uçaklarımız ve daha fazlası aslında Türk gençliğinin neler başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Bugün sergilediğimiz her çözüm, yıllardır süren AR-GE çalışmalarımızın ürünüdür. Bu bir şirket başarısı değil, milli ve yerli bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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