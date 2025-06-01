Yente AŞ, Çok Amaçlı Ağır Yük Dronu'nu Tanıttı

Yente AŞ, 100 kilogram taşıma kapasitesine sahip "Çok Amaçlı Ağır Yük Dronu"nu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dron, 15 kilometre mesafeye 30 dakikada yük taşıyabiliyor ve yangın söndürme, tarım, inşaat ile kargo taşımacılığı gibi alanlarda etkin çözümler sunuyor.

Yangınla mücadelede 150 kilogramlık söndürme sıvısını yüksek katlara ulaştırarak, erişilmesi zor bölgelerde hızlı müdahale imkanı sağlayan dron, tarım sektöründe de 150 kilogram ilaçla 150 dönüm araziyi kısa sürede ilaçlayabiliyor.

Dron, tohum ekimi, gübreleme ve hasat edilen ürünlerin taşınmasını teker izi bırakmadan, zayiat vermeden gerçekleştirebiliyor.

İnşaat ve kargo sektörlerinde de kullanılan dron, inşaat malzemelerini vinç kullanmadan yüksek katlara taşıyor. Dron, bu yönüyle şantiyelerde ve zorlu arazilerde güvenli ve hızlı lojistik çözümler sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yente AŞ kurucusu Davut Yavuz, ürettikleri dronun farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandığını belirterek, "Seri üretim için çalışmalarımız devam ediyor ve ürünümüz satışa hazır durumda." ifadesini kullandı.