Yente AŞ, Çok Amaçlı Ağır Yük Dronu'nu Tanıttı

Yente AŞ, Çok Amaçlı Ağır Yük Dronu'nu Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yente AŞ, 100 kilogram taşıma kapasitesine sahip ve 15 kilometre mesafeye 30 dakikada yük taşıyabilen Çok Amaçlı Ağır Yük Dronu'nu tanıttı. Dron, yangın söndürme, tarım, inşaat ve kargo taşımacılığı gibi alanlarda kullanılabilecek etkili çözümler sunuyor.

Yente AŞ, 100 kilogram taşıma kapasitesine sahip "Çok Amaçlı Ağır Yük Dronu"nu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dron, 15 kilometre mesafeye 30 dakikada yük taşıyabiliyor ve yangın söndürme, tarım, inşaat ile kargo taşımacılığı gibi alanlarda etkin çözümler sunuyor.

Yangınla mücadelede 150 kilogramlık söndürme sıvısını yüksek katlara ulaştırarak, erişilmesi zor bölgelerde hızlı müdahale imkanı sağlayan dron, tarım sektöründe de 150 kilogram ilaçla 150 dönüm araziyi kısa sürede ilaçlayabiliyor.

Dron, tohum ekimi, gübreleme ve hasat edilen ürünlerin taşınmasını teker izi bırakmadan, zayiat vermeden gerçekleştirebiliyor.

İnşaat ve kargo sektörlerinde de kullanılan dron, inşaat malzemelerini vinç kullanmadan yüksek katlara taşıyor. Dron, bu yönüyle şantiyelerde ve zorlu arazilerde güvenli ve hızlı lojistik çözümler sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yente AŞ kurucusu Davut Yavuz, ürettikleri dronun farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandığını belirterek, "Seri üretim için çalışmalarımız devam ediyor ve ürünümüz satışa hazır durumda." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İnfaz kanunu teklifi kabul edildi! İşte madde madde değişiklikler
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.