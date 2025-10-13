Yente, 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde Yerli Çözümlerini Tanıttı

Savunma sanayisine yönelik yerli çözümler geliştiren Yente, 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde ürün ve sistemlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, savunma sektörünün önde gelen kurum ve firmalarını bir araya getirdi.

Zirvede ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve Yente gibi savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren çok sayıda kuruluş yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yente Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yavuz, savunma sanayii ekosisteminde yerli üretimin stratejik önemine dikkati çekti.

Yente bünyesinde yürütülen ağır yük dronu, insansız sistemler ve sınır güvenliği çözümlerinin Türkiye'nin savunma kapasitesine katkı sağlayacak nitelikte olduğunu vurgulayan Yavuz, "Savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak, sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluktur. YENTE olarak milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz sistemler, ülkemizin güvenliği kadar geleceği için de bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.