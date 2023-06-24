Yenişehir Belediyesi, Halk Kart tutarlarını Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırdı
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Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın haziran ayı tutarları, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği uygulamadan bu ay 763 aile yararlandı.
Mersin Yenişehir Belediyesi, Halk Kart tutarlarını Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırdı.
Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın haziran ayı tutarları, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği uygulamadan bu ay 763 aile yararlandı.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığımız Yenişehir Halk Kart'ın haziran ayı tutarlarını Kurban Bayramı öncesinde kart sahibi hemşerilerimizin hesabına yatırdık. İyi günlerde, güle güle harcayın. Mutlu bayramlar diliyorum."
Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.