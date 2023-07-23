Yenişehir Belediyesi Genç İstihdam Projesi ile 260 Gence İstihdam Sağladı

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) Projesi ile Kalkınma Ajansı ve Teleperformance firması ile imzaladığı Genç İstihdam Projesi çerçevesinde iki ayda 260 gence çeşitli sektörlerde istihdam olanağı sağladı.

Genç İstihdam Projesi'nin çok kısa sürede belirlenen hedefi aşarak çok sayıda gence istihdam kapısı açtığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, istihdam garantili eğitim ve iş birliği protokolü çerçevesinde gençlerin Teleperformance firmasında düzenlenen ve yaklaşık iki ay süren eğitimlerini başarıyla tamamladığını söyledi. Daha sonra gençlerin UNDP, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Teleperformance firmasıyla birlikte yürütülen proje ile 10 gün süren Nitelikli Etkileşim Uzmanı Yetiştirme Programı çerçevesinde Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden gelen hocaların sunumlarıyla bankacılık, sigortacılık, satış, iletişim, empati, stres yönetimi, çağrı merkezi gibi konularda eğitimler aldığını belirten Beşikci, "Bu çerçevede eğitimler sonunda sertifikalarını da alan şimdiye kadar 260 gencimizin bankacılık, sigortacılık ve çağrı merkezi sektörlerinde işe yerleştirilmelerini sağladık. İş birliği yaptığımız kurumlarımızın da özverili çalışmaları sonunda Genç İstihdam Projemiz ile çok kısa sürede belirlenen hedefi aşarak çok sayıda gence istihdam kapısını açtık. Bundan sonraki süreçte de YESMEK ve Genç İstihdam Projelerimiz ile bölgemizdeki işsizlik oranlarını daha da düşürmeyi ve daha fazla nitelikli insan gücü oluşturmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Teleperformance Türkiye Yerel Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kartal Tıknaz ise, "Ülkemizdeki istihdamı desteklemek amacıyla mart ayında Kalkınma Ajansı ve Diyarbakır Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle gençlerimize istihdam garantili eğitimler vereceğimiz bir iş protokolü imzaladık. Özellikle Anadolu'da konumlanan iletişim merkezlerinin bölge için büyük bir ekonomik değer olduğuna inanıyoruz. Büyük şehirlere yönelen göç dalgasının azalmasına katkıda bulunma, farklı sektörleri bölgeye taşıyarak bölgenin kapasitesini gösterme ve en önemlisi de bölge halkının istihdamını artırarak ekonomiye katkıda bulunma anlamında önemli bir misyon üstlendiğimiz görüşündeyiz. Teleperformance olarak Diyarbakır'a iki yıl önce, sosyal ve dijital dönüşüme katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımızı yaparak burada bir operasyon merkezi kurduk. Bu yıl Diyarbakır'da ikinci yılımız ve bugün Genç İstihdam Projesi çerçevesinde bünyemize katılan arkadaşlarımızla birlikte bin kişilik büyük bir aileyiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR