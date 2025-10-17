Yenipazar'da Gıda Güvenliği ve Hayvancılık Toplantısı Düzenlendi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde "bitkisel üretimde kalite ve gıda güvenliği, hayvancılıkta hastalıklarla etkin mücadele" toplantısı yapıldı.

Aydın'da bitkisel üretimdin en önemli ürünü olan İncir'de kaliteyi artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılıkta en büyük tehlike olan şap hastalığına karşı alınacak tedbirler başta olmak üzere hayvan hastalıklarına ve hijyenle alakalı bilgilendirme yapıldı. İncir üretimin ve hayvan varlığı ile dikkat çeken Yenipazar'ın kırsal Karacaören Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan'ın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen, Sultanhisar Meslek ve Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özaslan, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kasırga, üreticiler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı toplantıda bitkisel üretimde kalite ve gıda güvenliği, hayvancılıkta hastalıklarla etkin mücadele konuları ele alındı.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Emrah Yemlik; Şap hastalığının bulaşma yolları, belirtileri, korunma yöntemleri ve alınması gereken tedbirler hakkında üreticilere detaylı bilgiler verdi. İncirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun nedenleri, önleme yöntemleri ve ihracat kalitesine etkileri ile sineklenme sorunlarını da Gıda Mühendisi Ümit Ünlü ve bir görevli anlattı.

Üretici ve sektör paydaşları için farkındalığı artırması ve doğru uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedeflenen bu tür toplantıların süreceği ifade edildi. - AYDIN