Yenimahalle'de Kurban Çadır Yerleri Kura ile Belirlendi - Haberler

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Yenimahalle'de Kurban Çadır Yerleri Kura ile Belirlendi

ANKA - Ekonomi
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Yenimahalle'de Kurban Çadır Yerleri Kura ile Belirlendi

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak besiciler için Yakacık Kurban Satış Alanı’nda kurulacak çadır yerlerini kura ile belirledi.

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak besiciler için Yakacık Kurban Satış Alanı'nda kurulacak çadır yerlerini kura ile belirledi.

Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'nde Ankara 46. Noterliği tarafından yapılan çekilişle bu yıl Yakacık'ta 148'i büyükbaş, 83'ü küçükbaş hayvan satışı yapacak toplam 231 çadırın yeri belirlenmiş oldu. Buna göre Başkentte kurbanlarını kesecek olan vatandaşlar için 5 bin 600 büyükbaş, 15 bin küçükbaş olmak üzere 20 bin 600 kurbanlık Yakacık'ta görücüye çıkacak.

GECE HAYVAN GİRİŞİNE İZİN YOK

Kura çekimi öncesinde 231 besiciye uyarılarda bulunan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Tokmak, "Alana kurbanlık hayvanların girişleri 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Gece alana hayvan girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Yaşını doldurmayan ve pasaportu olmayan kurbanlıklar alana alınmayacak. Her biriniz önce kendi sağlığınız sonra da alana gelecek vatandaşların sağlığı için çadırlarınızı temiz tutmak zorundasınız. Bu vesile ile tüm besici arkadaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

ÇADIRLAR 22 HAZİRAN'DA KURULUYOR

Bu yıl 231 çadırın kurulacağı Yakacık'ta parsel çizimi ve numaralandırma işlemleri, alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Çadırlar ise 22HaziranÇarşamba günü kurulmaya başlayacak.

ANKA / Ekonomi

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