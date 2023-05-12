Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar GİMAT esnafını ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) esnafını ziyaret etti. Başkan Yaşar ülkemizi ekonomik olarak dışa bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu üretmekten geçiyor dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) esnafını ziyaret etti. Başkan Yaşar, "Ülkemizi ekonomik olarak dışa bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu üretmekten geçiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşit yurttaşlık düşüncesini esas alarak durmaksızın çalışmalı ve daha fazla üreterek ekonomiyi refaha çıkarmalıyız" dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından CHP Ankara milletvekili adayları ile birlikte GİMAT Şirketler Topluluğu Başkanı Ömer Seymen'in ev sahipliğinde bölge esnafıyla buluşan Yaşar, şunları kaydetti:

"Ülkemizi ekonomik olarak dışa bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu üretmekten geçiyor. Tarımda üretimin artması ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi için her ürünü dışarıdan ithal etmek yerine kendi ülkemizde üretmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Vatandaş fiyat artışları nedeniyle zor günler geçiriyor ve ekonomik krizi derinden hissediyor. Hepimizin bu sorunu öncelik olarak görmesi gerekiyor. Göreve geldiğim günden bu yana her yurttaşımıza eşit gözle baktım. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın vatandaşa hizmet etmek için çalıştım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşit yurttaşlık düşüncesini esas alarak durmaksızın çalışmalı ve daha fazla üreterek ekonomiyi refaha çıkarmalıyız" dedi.

Türkiye'nin çok önemli bir seçimin eşiğinde olduğunu belirten Yaşar, şöyle devam etti:

"Ülke ekonomimiz günden güne kötüleşiyor. Bu süreçte Türkiye'de yüzde 20 parasına para katarken yüzde 80 gün geçtikçe fakirleşiyor. Uygulanan yanlış politikalar ve başarısız ekonomi yönetimi yüzünden bu sonucu hep birlikte yaşıyoruz. Vatandaşın bu kötü gidişe demokratik hakkını kullanarak bir son vereceğine yürekten inanıyorum. Aydınlık bir geleceğe ulaşmak için sen ben demeden bir olmalı ve Türkiye'yi güçlü, kendi kendine yeten bir konuma ulaştırmalıyız."