Haberler

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin Yenilikçi Fikirler Kampı'nda gençlerin bilimsel projeleri ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin düzenlediği Yenilikçi Fikirler Kampı'nda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gençler enerji ve dijitalleşme alanında geliştirdikleri projelerle ödül kazandı. 69 proje arasından finaldeki 11 proje jüri üstünde sunuldu ve en başarılı projeler ödüllendirildi.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin Yenilikçi Fikirler Kampı'nda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gençler enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilir yaşam konularında geliştirdikleri yenilikçi projelerle ödüllerini aldı.

Aydem Enerjiden yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende tarafından bu yıl Yenilikçi Fikirler Kampı'nın üçüncüsü düzenlendi.

Gençlerin teknoloji ve enerji alanındaki yaratıcı fikirlerini desteklemek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen kampa, Türkiye genelinde 11 üniversiteden 69 proje başvurdu. Ön değerlendirmelerin ardından seçilen projeler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te gerçekleştirilen proje geliştirme sürecinde mentörlük desteği aldı.

Sürecin sonunda finale kalan 11 proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen final etkinliğinde jüri karşısına çıkarken, en başarılı ilk 3 proje ödüllendirildi.

Birincilik ödülünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Otto-ID Takımı, elektrikli araç şarj alanlarının daha düzenli ve erişilebilir kullanılmasını amaçlayan çözüm önerisiyle kazandı. İkincilik ödülüne Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Rota Metan Takımı layık görüldü. Takım, biyogaz üretim süreçlerinin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine odaklanan projeleriyle ödülünü kucakladı. Üçüncülük ödülü ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden TeknoTeam ekibinin oldu. Takım, kaynak verimliliğini artırmaya ve süreçlerin daha etkin yönetilmesine yönelik geliştirdiği yeni nesil sistem yaklaşımıyla beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer ver verilen Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu, gençlerin geliştirdiği projelerin sektörün geleceği adına büyük değer taşıdığını belirterek, "Enerji sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmak, gençlerin cesur fikirleriyle mümkün. Yenilikçi Fikirler Kampı, bu potansiyeli ortaya çıkaran bir platform. Bugün burada gördüğümüz her proje, yarının enerji teknolojilerinin temelini oluşturabilecek güçte. Gençleri desteklemeye ve onların fikirlerine alan açmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de program sayesinde öğrencilerin teknik bilgilerinin yanı sıra merak, araştırma ve iş birliği becerilerinin de güçlendiğini vurgulayarak, "Üniversite-sanayi iş birlikleri Türkiye'nin bilim ve teknoloji kapasitesini artırmakta kritik bir rol üstleniyor. Üretilen her yeni fikir geleceğe yapılan bir yatırım. Öğrenciler bu programlarla sorunları bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı, çözümleri farklı disiplinlerle ilişkilendirmeyi ve gerçek hayattaki karşılığını sorgulamayı da öğreniyor. Tüm ekipleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

Trump'ın gizli planı ifşa oldu! Donanma kapılarına kadar dayandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı

Galatasaray maçından önce tek bir şey istedi
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı

Galatasaray maçından önce tek bir şey istedi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu