Yenilenebilir Enerji Kullanımı Elektrik Fiyatlarını Düşürüyor

Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde fosil yakıtlara olan ihtiyaç gittikçe azalıyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin çevreye sağladığı yararın yanı sıra elektrik fiyatları üzerinde de olumlu bir etkisi bulunuyor. Yenilenebilir enerjinin artması ile birlikte birçok ülkede enerji fiyatları düşüş eğiliminde.

Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde fosil yakıtlara olan ihtiyaç gittikçe azalıyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin çevreye sağladığı yararın yanı sıra elektrik fiyatları üzerinde de olumlu bir etkisi bulunuyor. Yenilenebilir enerjinin artması ile birlikte birçok ülkede enerji fiyatları düşüş eğiliminde.

Yenilenebilir enerji kullanımın artması ile elektrik fiyatları düşüyor

Avrupa genelinde yenilenebilir enerji miktarı havaların ısınması ve mevsim rüzgarlarının da etkisi ile maksimum seviyeye çıkmış durumda. Yenilenebilir enerji açısından en verimli döneme giren Avrupa'da birçok ülkede hafta sonu boyunca elektrik fiyatları sıfırın altına düşecek.

Epex Spot SE'nin sağladığı verilere göre aralarında İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa'nın da bulunduğu yaklaşık bir düzine ülkede Cumartesi gününün belirli saatlerinde elektrik fiyatları negatif olarak uygulanacak. Bu durumun rüzgar enerjisi üretiminin kuzey kıta Avrupası ve İngiltere'de daha da artacağı bugün için de muhtemelen devam etmesi bekleniyor.

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Avrupalılar geçtiğimiz yıl Rusya ile yaşanan krizin ardından patlak veren enerji krizinin önüne geçmek için elektrik şebekelerine rekor miktarda güneş paneli eklediler. Yenilenebilir enerji yatırımları hemen etkisini göstererek bu ülkelerde bazı gün ve saatlerde elektrik fiyatlarının sıfın altına inmesini sağlamış durumda.

AB, yaz aylarının başlarında aylık güneş enerjisi üretiminin ilk kez kömürden elektrik üretimini geçmesiyle önemli bir dönüm noktasını da atlamış oldu. Önümüzdeki yıllarda güneş panellerinin kurulumunun artması ile birlikte güneş enerjisi üretiminin de artmaya devam etmesi bekleniyor.

Avrupa'da yaşanan bu negatif enerji fiyatlarının piyasa için maalesef iyi olmadığı ifade ediliyor. Yetkililer, Günün sadece birkaç saatinde yoğunlaşan yüksek miktarlardaki ucuz yenilenebilir enerji miktarının dengelenerek yıla yayılması ve bu sayede hem kullanıcılar hem de işletmeler için daha karlı bir hale getirilmesi hedefleniyor. Bu planlar arasında elektrikli araçların sadece elektriğin en ucuz olduğu dönemlerde şarj edilmesi gibi planlar mevcut.

Yeşil enerji üretiminin artması ile birlikte Avrupa'da elektrik fiyatları gün içinde sıfırın altına inmeye devam edecek gibi görünüyor. Peki siz yeşil enerji ve elektrik fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.