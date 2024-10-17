Üye Girişi
Haberler

Yeniköy Kemerköy Enerji'den Muhtarlar Günü'ne Özel Buluşma

Yeniköy Kemerköy Enerji'den Muhtarlar Günü'ne Özel Buluşma
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniköy Kemerköy Enerji, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi bölgedeki 27 köy muhtarı ile düzenlediği akşam yemeğinde sosyal yatırımlar ve köylerin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

'19 Ekim Muhtarlar Günü' öncesi Yeniköy Kemerköy Enerji, bölgesindeki 27 köy muhtarı ile Yeniköy Sosyal Tesisleri'nde Genel Müdür Erol Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Gecede, bölgeye yapılan sosyal yatırımlar ve köylerin ihtiyaçları detaylı olarak değerlendirildi.

Yeniköy Kemerköy Enerji, bu yıl ikincisini düzenlediği ' Muhtarlar Günü Buluşması'nı Yeniköy Sosyal Tesisleri'nde özel bir akşam yemeği ile gerçekleştirdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne özel olarak düzenlenen programa, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir ve Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık ile şirketin bölgesindeki köylerin muhtarları katıldı. Genel Müdür Erol Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde muhtarlar, Yeniköy Kemerköy Enerji ile şirketin gerçekleştirdiği sosyal yatırımlara yönelik temenni, talep ve görüşlerini paylaştı.

"Muhtarlarımızla yakın iş birliği halindeyiz"

Bölge muhtarlarıyla yakın bir iletişim ve iş birliği halinde olduklarını belirten Genel Müdür Erol Demir, "Göreve geldiğim günden bu yana bölge muhtarlarıyla sık sık bir araya geliyorum. Kendilerinin görüşleri bizler için son derece kıymetli. Dolayısıyla, onlardan gelen her türlü değerlendirmenin, komşularımızdan yani bölge halkından geldiğinin bilincindeyiz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Yeniköy Kemerköy Enerji'nin köylerimizde yaptığı yatırımlar çok değerli"

Programda muhtarları temsilen konuşan Milas Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Bağdamları Köyü Muhtarı Mehmet Akar, "19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi böylesi anlamlı bir etkinliğe imza atan Yeniköy Kemerköy Enerji'ye teşekkür ediyoruz. Köylerimize yapılan yatırımlar çok değerli. Önümüzdeki dönemde de şirket ile istişarelerimize devam ederek köylerimizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Muhtarlar Günü Yeniköy Ekonomi Enerji Yaşam

Sivas'ta 10 dakika arayla peş peşe 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.