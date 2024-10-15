Yeniköy Kemerköy Enerji'den Görme Engellilere Destek Ziyareti

Yeniköy Kemerköy Enerji, farkındalık yaratmak ve görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Türkiye Görme Engelliler Derneği (TUGED) Muğla şubesine ziyaret gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette, Yeniköy Kemerköy Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık 50 adet teleskopik görme engelli bastonunu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı TUGED Muğla Şubesi Başkanı Mehmet Özdemir'e teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, Muğla'nın en büyük ikinci şirketi olarak bölge halkının gelişimi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenli olarak sosyal yatırımlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görme engelli bireylerin sorunlarına sahip çıkmanın, toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamanın ve onlara kalıcı, doğru çözümler sunmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu hususta farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu özel ziyaret hem benim için hem de Yeniköy Kemerköy Enerji çalışma arkadaşlarım için önem taşıyor. Engelli dostlarımızın yaşam sevinçlerini kaybetmeden, ayrımcılığa maruz kalmadan engellerini aşarak mutlu bir yaşam sürmeleri için Yeniköy Kemerköy Enerji olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Özdemir de ziyaretin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Bugün görme engelli ve diğer engelli bireylerin, dezavantajlı gruplar ile ayrımcılığa uğramış kişilerin fırsat eşitliğine kavuştuğu, engellerin sorun olmaktan çıktığı günler için mücadele ederken, dayanışmanın önemini bir kez daha yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ziyareti ve desteği bizim için değerliydi. Onların yanımızda olduğunu bilmek güç veriyor. Bu vesileyle, dayanışmanın bu güzel örneğini hayata geçirdikleri için kendilerine dernek olarak teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.