Yenice ilçesi doğalgaza kavuştu

Karabük'ün Yenice ilçesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı mahalleye ilk gaz verilmeye başlandı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Av. Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç Yenice ilçesini ziyaret etti. Doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı Özal Mahallesi'ndeki doğalgaz arzı bağlanan Hasan ve Meryem Kayalı çiftinin evine giden milletvekilleri hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette konuşan Milletvekili Cem Şahin, "Cumhurbaşkanımızın da elbette ki ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde biz ilçelerimizi bu doğalgazı verebiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki beş yıllık süreç içerisinde Türkiye'deki 81 ildeki tüm ilçelere doğalgaz verilmesine yönelik bir vizyonu var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da bu vizyonun farkında ve çalışmalarını buna yönelik olarak yürütüyor. Dolayısıyla biz de bu çerçevede ilerleyen yıllarda Karabük'teki tüm ilçelerimize en geniş kapsamda doğalgaz hizmeti açısından faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah halkımızı doğalgazla kavuşturmuş olacağız" dedi.

Doğalgaz müjdesinin verildiği ilçede ilk abonelik işleminin yapıldığını ifade eden Milletvekili Keskinkılıç, "Bunun dışında dün Yenicemizden biliyorsunuz yüz tane gencimiz Türkiye Taş Kömürü Kurumlarında işe başlamış oldu. Bu da önemli bir müjdedir. Bunun yanında bugün yine muhtarlarla bir araya geldik ve Yenice'de 52 kilometre asfaltlı yol yaparak rekor kırmış olduk" diye konuştu.

İl Başkanı Ferhat Salt da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayalı çifti de doğalgaz için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz bunu istiyorduk. Doğalgaz gelmesinden tabii ki memnunuz. Hem rahat edeceğiz hem de ısınacağız. Her şeyiyle faydalanacağız" dedi. - KARABÜK