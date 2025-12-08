AB'den coğrafi tescil alan Yenice ıhlamur balını markalaştırma çalışmaları sürüyor

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Yenice ilçesinde üretilen, kendine özgü aromalı, sarı-amber renkli ve ıhlamur kokulu Yenice ıhlamur balının Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi tescil alması sonrası ürünü markalaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Önder, AA muhabirine, Yenice bölgesinin kendine has ıhlamur ile çiçek nektarlarından elde edilen balın, AB tarafından coğrafi işaretle tescillenmesinin hem Karabük hem de ilçe için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Yenice'nin dünya ölçeğinde sahip olduğu ekolojik değere dikkati çeken Önder, "Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri gösterilen ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barındıran Yenice, eşsiz bir doğal laboratuvar niteliğindedir." dedi.

Önder, Yenice ormanlarının bu benzersiz zenginliğinin balın karakterine doğrudan yansıdığını vurgulayarak, "Bu alanlarda doğal olarak yetişen gümüşi ıhlamur ağacı, Yenice ıhlamur balının temel kaynağını oluşturuyor. Balımız belirgin aroması, sarı-amber rengi, kendine özgü ıhlamur kokusu ve geç kristalize olma özelliğiyle diğer ballardan ayrılmaktadır." diye konuştu.

Tescilin yalnızca balın kalitesini belgelemekle kalmadığını, aynı zamanda bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacağına işaret eden Önder, "Hedefimiz Yenice ıhlamur balının markalaşması, iç ve dış pazarda daha güçlü bir yer edinmesi ve üreticimizin emeğinin hak ettiği karşılığı bulmasıdır. Bu doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"İlçeye dolum ve paketleme tesisi yapılmalı"

İlçenin Kuzdağ bölgesinde 40 yıldır arıcılık yapan 61 yaşındaki İsmet Karakırık, 15 yıldır ıhlamur balı üzerine çalıştığını anlattı.

Karakırık, tescilin balın tanınırlığını artıracağını dile getirerek, "Zaten balımız çok kaliteli. Biz bunu biliyorduk ve tescilin geleceğinde de hiç şüphemiz yoktu. Asıl işimiz bundan sonra başladı. Tescilli balımızı korumalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Bunun bir ayağı üniversite olması lazım. Yenice Meslek Yüksekokuluna Arıcılık Bölümü açılmalı. Gereken desteği vereceğiz. Çünkü arının bilgiye ihtiyacı var. Bilgi olmayınca bal da gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlçede 120'yi aşkın arıcının bulunduğunu aktaran Karakırık, Düzce Yığılca arısı gibi Yenice'nin de arısının olması ve bölgeye genç bilgili arıcıların kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

Karakırık, ilçeye dolum ve paketleme tesisi yapılması gerektiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Balın katma değerini artırmalıyız. 100 gramdan 1 kilograma kadar bunları paketleyeceğiz ki her yere sunabilelim, albenisi olsun. Bir de bölgeyi koruma altına almamız lazım. Burada gümüşi ıhlamur olan 5 köyümüz var. Bal bozulmadan denetim altında toplanılıp dolum tesisine getirilip, işlenip Türkiye'nin kullanımına, vatandaşın kullanımına sunulmalı."

AB coğrafi işaret tescili almasının bala ilgiyi artırdığını, 1 aydan bu yana "Bana o baldan gönderir misin?" şeklinde çok sayıda telefon aldığını aktaran Karakırık, 450 kovanla çalıştığını, balın haziranın 10'undan temmuzun 15'ine kadar hasat edildiğini ve 850 gramlık kavanozdaki balın bin liradan alıcı bulduğunu bildirdi.