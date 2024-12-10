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Yeni Zigana Tüneli, 2.8 Milyon Araç Geçişiyle Rekor Kırdı

Yeni Zigana Tüneli, 2.8 Milyon Araç Geçişiyle Rekor Kırdı
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Trabzon-Gümüşhane kara yolunda bulunan Yeni Zigana Tüneli, açıldığı günden bu yana 2,8 milyon aracın geçiş yaptığı açıklanırken, sürücülere güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağladı. Tünel, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'ncü en uzun tüneli Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nden açıldığından günden bu yana 2 milyon 861 bin 599 araç geçiş yaptı.

Yeni Zigana Tüneli 2x14,5 kilometre çift tünel uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan önemli bir güzergah oldu. Sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ile ortadan kalktı.

17 Mart 2017'de temeli atılan, çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'ncü en uzun tüneli olan Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, geçen yıl 3 Mayıs'ta hizmete girdi. Trabzon- Gümüşhane arasındaki mesafenin yaklaşık 30 dakika azaldığı tünelle zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edildi. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkii ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşirken, mevcut yolun 8 kilometre kısaltılmış olmasını sağladı.

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli ise asrın projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli ile sessizliğe büründü. Türkiye'de ilk defa kara yolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi.

4 mevsim rahat ve konforlu ulaşımın yaşanmaya başladığı Trabzon-Gümüşhane arasında Zigana Tüneli, açıldığı 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 2 milyon 861 bin 599 araç kullandı. 2024'te ise 1 milyon 624 bin 461 aracın geçiş yaptığı Zigana Tüneli ile sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlandı. Zigana Geçidi'nde dik yamaçlardan taş düşmesi gibi olayların da yaşandığı Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yeni Zigana Tüneli ile bu problemler tarih oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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