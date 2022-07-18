Yeni Zelanda'da enflasyon yüzde 7,3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Haberler

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Yeni Zelanda'da enflasyon yüzde 7,3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Ekonomi
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Yeni Zelanda'da enflasyon yüzde 7,3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Yeni Zelanda'da enflasyon haziranda yüzde 7,3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeni Zelanda'da enflasyon haziranda yüzde 7,3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkenin istatistik kurumu Stats NZ'nin verilerine göre yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon ikinci çeyrekte yüzde 7,3'e çıktı. Bunun, 1990'dan bu yana en yüksek enflasyon oranı olduğu açıklandı.

Stats NZ sözcüsü Jason Attewell, "Tedarik zinciri sorunları, işçilik maliyetleri ve yüksek talep, yeni bir ev inşa etme maliyetini artırmaya devam etti." ifadesini kullandı. Son bir yılda konut maliyetlerindeki artışın yüzde 18,3 olduğu bildirildi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası, mayısta yayınladığı tahminlerde enflasyonun bu sene yüzde 7 ile zirve yapacağını öngörmüştü.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Ekonomi

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