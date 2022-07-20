Yeni Yusufeli'nde konut fiyatları belli oldu

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde konut fiyatları belli oldu. AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta'nın açıkladığı fiyatlara göre, yüzde 65'i peşin ödeme kolaylığıyla en ucuz konut 138 bin lira olurken, en pahalı konut ise 849 bin lira olarak açıklandı.

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemi öncesi sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinin bu yaz tamamlanması planlanıyor.

2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi olan ilçede hak sahiplerinin ev ve işyerlerine ödeyeceği fiyatlar belli oldu. Yusufeli ilçesi için meclisten geçen özel tasarıyla peşin ödemelerde yüzde 65'i devlet karşılarken, konutlarını almak isteyen hak sahipleri sadece yüzde 35'ini ödeyerek tapularını alabilecekler.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli halkının merakla beklediği konut fiyatlarını sosyal medya hesabından açıklarken, daire konumu ve pozisyonuna göre değişen fiyat listesinde, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere en ucuz daire yüzde 65 peşin ödemede 138 bin lira olurken, en pahalı daire ise peşin ödeme 849 bin lira olarak belirlendi.

"Bu yaz dönemi taşınmayı planlıyoruz"

Balta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yusufeli'nin yeniden yerleşim yerinin taşınma sürecinde çok kritik bir noktada bulunmaktayız. Bu yaz dönemi içerisinde yeni yerleşim yerine taşıyacağız. Bu süreçte hak sahibi olan, değerli hemşerilerimizin hak sahibi oldukları ev ve iş yerlerinin fiyatları belirlendi. İlçe merkezinde inşa edilen, etap etap, bölge bölge fiyat farklılıkları var. Dairelerin zemin kat ve ya bulunduğu kata ve konuma göre metrekare birim fiyatları değişiyor. Mesela, birinci ikinci bölgenin üçüncü etaplarında 3+1 daire; 433 bin lira ile 695 bin lira aralığında değişmekte. Peşin ödeme kolaylığıyla düzenlemeyle, 430 bin lira olan daire 151 bin lira peşin olarak satın alabilecek. Yine mesela, ikinci bölge birinci etaptaki 2+1 daire 394 ile 453 bin lira arasında değişiyor. Peşin ödemede ise 138 bin liraya alabilecekler. 717 bin liralık daire ise peşin ödemede 251 bin liraya alabilecek. Gerek fiyatların aşağıya çekilmesi için, gerekse çeşitli ödeme satın alma kolaylıkları getirilmesi için, ciddi uğraş verdik. Bunun en somut göstergelerinden bir tanesi yüzde 65 indirimin getirilmesi" dedi.

"Şehri toz içerisinde şantiye şeklinde bir taşıma düşüncesinde değiliz" diyen Balta "Orada yapılan çalışmanın taşınma ortamına uygun hale geldiği taşıma işlemlerine kurumlardan taşıma işlemine başlanacak.

İnşallah yeni Yusufeli, bütün hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yusufeli elbette su altına kalacak. İçinden iki nehir gecen ilçemizde yaşanmışlarımız bizlere hüzün vermektedir. Ama bu devletimizin projesi Yusufeli halkı büyük fedakarlık ortaya koymuştur. Devletimiz de bunun bilincede yeni bir ilçe merkezi yaparak hemşerilerimizin memnun olacağı mutlu olacağı bir hayatı hazırlamak için var gücümüzle çalışmaktayız" diye konuştu. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi