Yeni yıl lezzetleri Costa Coffee'de

Costa Coffee, yeni yıla özel hazırladığı kahvelerini tüketicilerine sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Costa Coffee, kahve tutkunlarını sıcak atmosferinde yeni lezzetleri ve farklı kahve çeşitleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Menüsüne yeni tatlar ekleyen Costa Coffee, yılbaşına özel Gingerbread Muffin, Maplenut Blondie ve Chocolate Swiss Roll ile herkesi bu özel tariflerin tadını çıkarmaya davet ediyor.

Costa Coffee'nin zengin içecek menüsünde soğuk kış günlerinde sıcak kahve keyfi yapmak isteyenler için MapleNut Latte öne çıkarken, sunumuyla da fark yaratan MapleNut Frappe soğuk kahve tercih edenlerin favorisi olmaya aday.

Menüye yeni eklenen Toffee Cake Latte ve Toffee Cake Frappe ise aromasıyla keyif veren biz lezzet sunuyor.

İmza kahveleriyle farklı damak tatlarına uygun kahveler sunan Costa Coffee'de sadece Rainforest Alliance sertifikalı kahve çekirdekleri kullanılıyor. Bu özel çekirdeklerle hazırlanan Filtre Kahve, Mocha, Latte, Flat White, Corto, Cappuccino, Americano, Espresso ve Chai Tea Latte damaklarda benzersiz bir tat bırakıyor.

Costa Coffee, Boyner Cadde, Pangaltı, Ankara Acity AVM, Beşiktaş ve Bodrum noktalarında kahve keyfini yeni yıla özel farklı tarifler ve aromalarla renklendirmek isteyenleri bekliyor.