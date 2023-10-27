Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru Üzerinden Konteyner Taşımacılığı Arttı

Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi verilerine göre, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden demiryolu-denizyolu intermodal trenleri ile yaklaşık 700.000 TEU konteyner taşındı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 oranında artışa tekabül ediyor.

QİNZHOU, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi verilerine göre, 26 Ekim 2023 itibarıyla Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden demiryolu-denizyolu intermodal trenleri ile yaklaşık 700.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner taşındı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 oranında artışa tekabül ediyor.

2017 yılında hizmete giren Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ile ASEAN ülkeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen ticari ve lojistik bir geçiş konumunda bulunuyor. Halihazırda Çin'deki 18 eyalet ve 69 şehri kapsayan koridorun erişim alanı, 120 ülke ve bölgedeki 473 limana genişlemiş durumda.