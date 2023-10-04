Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda büyüme kaydedildi

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin demiryolu yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun konteyner hacmi 2023 yılının ilk üç çeyreğinde büyüme kaydetti. Söz konusu dönemde demiryolu-denizyolu intermodal trenleriyle koridor üzerinden 633.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış anlamına geliyor.

1. Qinzhou Limanı'nın çeşitli görüntüleri

3. Qinzhou Limanı'nın çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin demiryolu yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun konteyner hacmi 2023 yılının ilk üç çeyreğinde büyüme kaydetti.

Söz konusu dönemde demiryolu-denizyolu intermodal trenleriyle koridor üzerinden 633.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış anlamına geliyor.

"Günümüzde Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden demiryolu-denizyolu intermodal trenleri aracılığıyla, Güneydoğu Asya ülkelerinin durian, mango ve mangostan gibi taze meyveleri Çin'in büyük süpermarketlerine taşınarak Çin halkının sofraları zenginleştiriliyor.

Ayrıca, Ningxia kırmızı şarabı ve kurt üzümü suyu gibi yerli ürünler dünyanın çeşitli yerlerine ihraç edilerek ikili dolaşımın kolaylaştırılmasına katkıda bulunuyor."

2017 yılında hizmete giren Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ile ASEAN ülkeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen ticari ve lojistik bir geçiş konumunda bulunuyor.

Ticaret koridoru yıllar içinde hızla gelişerek Çin'de 18 eyalet düzeyindeki bölgedeki 61 kenti kapsarken, erişim ağını 119 ülke ve bölgede 393 limana genişletti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)