Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı - Haberler

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Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı

Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcuyu ağırladı.

Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcuyu ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2022 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı'nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 8 bin 834 oldu. Mayıs ayında, Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 109'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 75 ton oldu. Havalimanı acıdığı günden bugüne ise 67 günde Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 18 bin 813 yolcu, uçak trafiği 373, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 157 ton olarak gerçekleşti. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Tokat Havalimanı Ekonomi Haberler

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